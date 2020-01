Schimbările climatice. De la Davos, Donald Trump cere respingerea ”profeților sfârșitului lumii”: ”Ei sunt moștenitorii prezicătorilor nebuni de ieri”

La doi ani distanță de când a susținut că proiectul său ”America First” nu înseamnă ”America Alone”, președintele SUA Donald Trump a revenit la Forumul Economic Mondial de la Davos cu mesajul că Statele Unite se află în mijlocul unui ”boom economic nemaiîntâlnit”, salutând progresul făcut în disputa comercială cu China și, nu în ultimul rând, continuând o dispută declarativă tensionată pe care o poartă cu activista adolescentă de mediu, Greta Thunberg, aflată și ea la Davos, criticând astfel ceea ce el numește ”socialism radical”.

“Astăzi sunt mândru să spun că Statele Unite se află în mijlocul unui boom economice cum nu a mai fost văzut până acum. (…) Știam că dacă vom dezlănțui potențialul cetățenilor noștri, vom reduce impozitele și reglementările, vom reface acorduri comerciale stricate și vom exploata pe deplin totalitate energia americană, atunci prosperitatea va reveni fulminant … și exact asta s-a întâmplat … Anii de stagnare economică au lăsat locul unui gheizer de oportunitate”, a spus Trump, în mesajul adresat elitei politice și economice mondiale reunite la Davos, pentru al 50-lea an consecutiv.



Donald Trump, despre relația cu Xi Jinping: Ne iubim unul pe celălalt

Trump a făcut referire și la înțelegerea comercială recent negociată și parafată cu China, explicând în stilul său caracteristic că el și președintele chinez ”se iubesc”.

”Relația noastră de acum cu China nu a fost probabil niciodată mai bună”, a spus liderul SUA după ce a enumerat concesiunile pe care China în privința comerțului, în special în domeniul proprietății intelectuale, punând capăt ”transferurilor forțate de tehnologie”, ridicând barierele comerciale asupra mărfurilor agricole, deschizând sectorul financiar și menținând o monedă stabilă.

”Relația mea cu Xi este extraordinară. El este pentru China, eu sunt pentru SUA, dar, dincolo de asta, ne iubim unul pe celălalt”, a completat președintele american.

Donald Trump a încheiat săptămâna trecută un prim acord comercial între SUA și China, care prevede eliminarea unor tarife şi creşterea achiziţiilor chineze de bunuri şi servicii americane, detensionând conflictul din ultimele 18 luni dintre cele mai mari două economii ale lumii.

În discursul său, președintele american s-a referit și la problematica criză climatică, pe care în dese rânduri a negat-o, inclusiv prin retragerea SUA din Acordul de la Paris.

Trump anunță că SUA se vor alătura ”One trillion trees iniative”: Nu este momentul pesimismului. Este momentul optimismului

”Astăzi sunt bucuros să anunț că Statele Unite se vor alătura inițiativei ”One trillion trees”, lansată la Forumul Economic Mondial”, a spus Trump, fiind aplaudat în acest sens.

În continuarea intervenției sale, președintele american a părut să o critice indirect pe Greta Thunberg, care i-a îndemnat marţi, tot la Davos, pe liderii lumii să asculte vocile tinerilor şi ştiinţa, menționând că omenirea mai are mai puțin de opt ani la dispoziție pentru a salva planeta și precizând că ”țările mai bogate trebuie să scadă mult mai repede la zero emisiile și apoi să ajute țările sărace să facă același lucru pentru ca oamenii din părți mai puțin norocoase ale lumii să își crească nivelul de trai”.

”Nu este momentul pesimismului. Este momentul optimismului”, a spus Trump, care, fără să menționeze schimbările climatice, a precizat că prognozele apocaliptice sunt greșite.

Președintele SUA, un nou atac la adresa Gretei Thunberg: Trebuie să respingem profeții sfârșitului lumii și previziunile lor despre apocalipsă

“Pentru a îmbrățișa posibilitățile de mâine, trebuie să respingem profeții sfârșitului lumii și previziunile lor despre apocalipsă. Ei sunt moștenitorii prezicătorilor nebuni de ieri. Vor să ne vadă că ne este rău, dar nu vom lăsa să se întâmple asta. Ei au prezis o criză de suprapopulare în anii ’60, înfometarea în masă în anii ’70 și sfârșitul petrolului în anii ’80. Ei doresc întotdeauna să domine, să transforme și să controleze fiecare aspect al vieții noastre. Nu vom lăsa niciodată socialismul radical să ne distrugă economia, să ne dărâme țara sau să ne eradică libertatea”, a spus liderul de la Casa Albă.

De altfel, Forumul de la Davos era așteptat să reflecte multiplele fracturi globale, având în vedere prezența președintelui american Donald Trump, aflat în plină procedură de destituire și un negaționist al schimbărilor climatice, și a activistei suedeze de mediu Greta Thunberg, care tocmai a împlinit 17 ani, şi care revine la Davos pentru al doilea an consecutiv pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la urgenţa schimbărilor climatice. Cei doi sunt recunoscuți pentru cele câteva schimburi de replici tensionate avute pe Twitter, dar și pentru privirea furioasă pe care Thunberg i-a aruncat-o lui Trump la Adunarea Generală a ONU de la New York, de anul trecut.

În aceeași notă, președintele american a continuat să vorbească despre faptul că Statele Unite au ajuns ”cel mai mare producător de gaz natural” și i-a îndemnat pe europeni să cumpere această sursă energie, în pofida contextului în care statele europene și instituțiile UE au pregătit Pactul Ecologic European prin care să transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic, inclusiv prin a pune capăt utilizării combustibililor fosili.

Reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial se desfăşoară în perioada 21-24 ianuarie.

Reuniunea din 2020 a Forumului Economic Mondial (World Economic Forum) se desfășoară sub tema principală intitulată ”Părțile implicate pentru o lume coezivă şi durabilă” (Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World). În egală măsură, reuniunea se va concentra pe manifestul Forumului Economic Mondial – Davos Manifesto 2020 – publicat la 2 decembrie 2019, care se bazează pe Manifestul Davos din 1973 şi evidenţiază viziunea asupra unui capitalism care ia în considerare o taxare echitabilă, toleranţă zero pentru corupţie şi respectarea drepturilor omului.

Temele majore care domină în mod tradițional Forumul de la Davos – evoluțiile comerțului și economiei globale, a patra revoluție industrială și influența companiilor tehnologice, viitorul multilateralismului și al globalizării, precum și ordinea geopolitică a lumii – ar putea fi eclipsate în acest an de criza climatică. Pentru prima dată, anul acesta, Raportul anual al Forumului Economic Mondial plasează criza ecologică în top cinci riscuri cu un impact major asupra lumii în deceniul următor.