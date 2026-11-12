Schimbul de prizonieri, singurul rezultat concret convenit de Ucraina și Rusia la Abu Dhabi, fără progrese decisive pentru încheierea războiului

Ucraina și Rusia au ajuns la un acord de principiu privind un amplu schimb de prizonieri, la încheierea celor două zile de negocieri mediate de Statele Unite la Abu Dhabi, fără să obțină însă un progres decisiv asupra principalelor divergențe care împiedică încheierea războiului, relatează Euronews.

Emisarul american Jared Kushner a anunțat miercuri că numărul persoanelor care vor fi eliberate urmează să fie stabilit joi.

„Unul dintre rezultatele pozitive este că am convenit să realizăm cea mai mare eliberare umanitară de prizonieri, iar mâine vom definitiva cifrele”, a declarat Kushner.

Today we achieved an important humanitarian breakthrough, with Ukraine and Russia agreeing in principle to what will be the largest prisoner exchange of the war. This will reunite families, build trust, and create momentum toward peace. Bringing Ukraine and Russia back together for the first trilateral talks since February was an important step. The discussions were serious, detailed, and frank. Both countries shared specific ideas to narrow the gaps and find a path to end the war. In close coordination with Ukraine and our European partners, we have aligned on proposals we will discuss with President Putin in Moscow tomorrow, followed by consultations with President Zelenskyy. President @realDonaldTrump is determined to end this horrible war. Significant differences remain, but we are committed to building on the progress made and advancing toward broader multilateral negotiations that can deliver lasting peace and a sovereign, secure, and prosperous Ukraine. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 11, 2026

Șefii delegațiilor ucraineană și rusă, Rustem Umerov și Vladimir Medinski, au confirmat înțelegerea, fără să precizeze calendarul sau amploarea schimbului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase marți că discuțiile vizau eliberarea a câte 1.000 de prizonieri de fiecare parte, numărul putând crește la câte 1.500.

Înțelegerea reprezintă singurul rezultat concret anunțat până acum în urma primelor negocieri directe dintre Kiev și Moscova din ultimele nouă luni. Precedenta rundă, desfășurată la Geneva în februarie, nu a dus la depășirea blocajului diplomatic. Cele două țări au convenit un schimb de câte 1.000 de prizonieri și la negocierile de la Istanbul din mai 2025, fără să ajungă atunci la un acord de încetare a focului.

Kushner a precizat că el și emisarul american Steve Witkoff se vor deplasa joi la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, după care vor merge la Dublin pentru discuții cu Zelenski.

Întrebat de Euronews când ar putea avea loc o întâlnire directă între președinții Ucrainei și Rusiei, Kushner a spus că mai sunt necesare progrese înaintea unui asemenea pas.

„Pentru a fi transparent, cred că rușii au spus că ar dori să vadă mai multe progrese înainte ca acest lucru să se întâmple”, a explicat el, apreciind că între cei doi lideri nu există „prea multă încredere sau afecțiune”.

Emisarul american a subliniat totuși că o întâlnire va fi esențială pentru încheierea unui acord. „Va fi foarte important ca liderii să se reunească pentru a finaliza, deoarece, în realitate, numai liderii pot lua acele decizii finale”, a declarat el.

Kushner a mai spus că negociatorii americani mențin contacte zilnice cu echipele ambilor președinți.

Membru al delegației ucrainene, David Arahamia a descris negocierile de la Abu Dhabi drept unele dintre cele mai dificile, afirmând că reprezentanții ruși păreau să fi venit cu instrucțiuni deosebit de stricte din partea Moscovei. El a apreciat contribuția delegației americane la avansarea discuțiilor și a cerut organizarea cât mai rapidă a unei noi runde, exprimându-și speranța că o soluție ar putea fi găsită înainte de sfârșitul anului.

Aflat într-o vizită de stat la Copenhaga, Zelenski a anunțat că a discutat prin videoconferință cu negociatorii ucraineni despre rezultatele reuniunii.

„Părțile și-au discutat viziunile privind garantarea securității și este necesar ca primul pas să fie încheierea acestui război și oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina”, a declarat președintele ucrainean. El a adăugat că sunt discutate și formate mai largi de negociere, cu participarea reprezentanților europeni.

Rusia continuă să ceară retragerea Ucrainei din teritoriile din Donbas aflate încă sub controlul Kievului. Zelenski susține că deciziile teritoriale trebuie discutate la nivelul liderilor. Moscova respinge, de asemenea, o încetare imediată a focului, condiționând oprirea luptelor de convenirea unor aranjamente de securitate mai ample.

Reprezentanții europeni prezenți la Abu Dhabi au avut consultări separate cu oficialii ucraineni și americani, dar nu au participat la negocierile trilaterale. Medinski a declarat că delegația rusă nu a discutat cu aceștia și a pus sub semnul întrebării rolul lor.

„Nu, nu am comunicat cu ei. Nu înțelegem prea bine în ce calitate se află aici”, a spus negociatorul rus.

Washingtonul a indicat că europenii ar trebui să fie implicați în rundele următoare, în special pe măsură ce discuțiile vor aborda viitoarele aranjamente de securitate ale continentului.