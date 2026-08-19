Schimburile comerciale dintre România și Germania s-au ridicat la 21,4 miliarde de euro în primele șase luni ale anului

Schimburile comerciale dintre România și Germania au crescut în prima jumătate a anului 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Oficiului Federal de Statistică al Germaniei (Destatis), citate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat.

Astfel, volumul schimburilor comerciale de mărfuri (importuri și exporturi) între România și Germania în perioada ianuarie-iunie 2026 s-a ridicat la 21,4 miliarde de euro o ușoară creștere de 1,3%.

Exporturile Germaniei către România au însumat 11,9 miliarde de euro în prima jumătate a anului, un plus de 4,6% față de perioada similară din 2025.

În același timp, Germania a importat mai puțin în comparație cu anul precedent (-2,5%), valoarea mărfurilor importate din România ajungând la 9,5 miliarde de euro.

Aceste rezultate plasează România pe locul 17 în ceea ce privește exporturile germane și pe locul 19 în ceea ce privește importurile. În ansamblu, România se menține pe locul 17 în clasamentul partenerilor comerciali ai Germaniei.

„Evoluția pozitivă a exporturilor germane către România confirmă încă o dată rolul important al țării în economia europeană și în relațiile comerciale bilaterale. România se numără printre cei mai importanți parteneri comerciali ai Germaniei, ceea ce subliniază potențialul solid al pieței locale și gradul ridicat de integrare în lanțurile valorice europene. Pentru ca această dinamică să continue, este esențială atât continuarea reformelor, cât și avansarea proiectelor de infrastructură și digitalizare. La fel de important este ca deciziile de politică economică să fie comunicate într-un mod credibil și transparent. Totodată, este nevoie de un guvern pe deplin funcțional care să adopte măsuri concrete pentru revitalizarea economiei. Pentru acest an, ne așteptăm la o ușoară creștere a comerțului bilateral”, spune Sebastian Metz, director general AHK România.