Schimburile comerciale dintre România și SUA au depășit 7,8 miliarde de dolari în 2025. Țara noastră a înregistrat un excedent comercial în relația cu SUA

Schimburile comerciale dintre România și Statele Unite au depășit 7,8 miliarde de dolari în 2025, continuând tendința de creștere înregistrată în ultimii ani, anunță Ambasada României în SUA.

„Exporturile României către SUA au ajuns la 5 miliarde de dolari, comparativ cu 3,4 miliarde de dolari în 2021, iar importurile au totalizat 2,8 miliarde de dolari. România a înregistrat astfel un excedent în relația comercială bilaterală”, arată sursa citată mai sus.

Printre principalele categorii de export se numără echipamentele industriale, produsele industriei auto și bunurile de consum, alături de serviciile IT și serviciile pentru afaceri.

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În context regional, nivelul actual al schimburilor comerciale plasează România înaintea unor state precum Lituania (~5,2 miliarde de dolari), Bulgaria și Slovenia (~4 miliarde dolari) sau Croația (~3 miliarde dolari).

Totodată, economii precum Polonia (~39 miliarde de dolari), Ungaria (~18 miliarde de dolari) și Republica Cehă (~16,6 miliarde de dolari) continuă să înregistreze volume totale mai ridicate.

„Datele indică o diversificare treptată a relației economice dintre România și Statele Unite și existența unui potențial suplimentar de cooperare în industrie, tehnologie, servicii și în cadrul lanțurilor transatlantice de aprovizionare”, mai specifică Ambasada României în Statele Unite.