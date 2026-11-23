Interviu realizat de Diana Zaim

Scleroza multiplă, o boală „cameleonică” ale cărei simptome sunt deseori ignorate, afectează în special pacienții tineri, care amână un control de specialitate, având falsa impresie că problemele se rezolvă de la sine. Într-un interviu pentru CaleaEuropeana.ro, Eduard Pletea, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN), și prof. univ. dr. Cristina Tiu, fost președinte al Societății de Neurologie din România, au explicat simptomatologia sclerozei multiple, ce poate fi îmbunătățit în traseul pacienților și cum diagnosticarea precoce poate aduce rezultate mai bune pe termen lung împreună cu accesul la tratamente inovatoare.

Scleroza multiplă este diagnosticată cel mai frecvent la persoane cu vârste între 20 și 40 de ani, într-o perioadă activă a vieții profesionale și sociale. Care sunt primele simptome ale bolii? Ce semnale tind tinerii să ignore sau să le confunde cu oboseala, stresul ori suprasolicitarea? Când ar trebui să se îndrepte către un consult de specialitate?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

Una dintre marile provocări ale sclerozei multiple este faptul că primele manifestări apar frecvent într-o perioadă în care oamenii își construiesc cariera, familia și planurile de viitor. La 20, 25 sau 30 de ani, este foarte ușor să atribui oboselii, stresului sau lipsei de somn anumite simptome pe care nu le înțelegi.

Vorbim despre tulburări de vedere, amorțeli, furnicături, slăbiciune musculară, dificultăți de echilibru sau o oboseală disproporționată față de activitatea desfășurată. Uneori, simptomele apar și dispar, ceea ce poate crea falsa impresie că problema s-a rezolvat.

Din experiența comunității APAN, observăm că mulți tineri ajung să normalizeze simptomele sau să amâne consultul medical, mai ales atunci când acestea nu sunt vizibile pentru cei din jur.

Mesajul nostru este că simptomele neurologice noi, persistente sau recurente nu trebuie ignorate. Nu orice amorțeală sau episod de oboseală înseamnă scleroză multiplă, însă evaluarea medicală la timp poate face o diferență importantă.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

Scleroza multiplă este o afecțiune cameleonică, ce poate avea multiple manifestări clinice, dintre care la debut, cel mai adesea se întâlnesc deficite motorii sau tulburări de sensibilitate percepute ca amorțeli la nivelul membrelor inferioare, scăderea clarității vederii sau chiar a percepției vizuale, precum și semne de la nivelul feței, în special dureri în teritoriul trigeminal, însoțite de pierderea sensibilității. Deși rămâne o afecțiune a adulților tineri, în ultimii ani s-a constatat că scleroza multiplă este diagnosticată tot mai frecvent și la persoane cu vârste peste 45 de ani.

Cât de important este diagnosticul precoce pentru evoluția pe termen lung a sclerozei multiple?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

Diagnosticul precoce poate schimba fundamental perspectiva unei persoane care trăiește cu scleroză multiplă. Astăzi, nu mai discutăm doar despre identificarea unei afecțiuni neurologice, ci despre posibilitatea de a interveni într-un moment în care putem preveni sau limita o parte din deteriorarea neurologică viitoare.

Pentru pacient, timpul până la diagnostic este o perioadă de incertitudine, de investigații, de teamă și, uneori, de pierdere a încrederii în propriul corp. Cu cât diagnosticul este stabilit mai repede și pacientul poate începe tratamentul adecvat, cu atât cresc șansele unui control mai bun al activității afecțiunii și ale păstrării autonomiei pe termen lung.

Din perspectiva APAN, diagnosticul precoce trebuie privit ca o prioritate de sănătate publică și nu este suficient să avem tratamente inovatoare dacă pacientul ajunge prea târziu la ele.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

Este esențial. Scleroza multiplă are un mecanism fiziopatologic complex, în care neuroinflamația și neurodegenerarea se împletesc de la debut, influențându-se reciproc. Dacă diagnosticul este precoce, și tratamentul se instituie precoce, inflamația va putea fi foarte bine controlată, iar pe termen lung acest lucru va influența favorabil prognosticul funcțional al pacientului.

Traseul pacientului cu SM se confruntă în continuare cu blocaje. Unde apar cele mai mari întârzieri în România și ce măsuri concrete ar putea contribui la reducerea timpului dintre primele simptome, confirmarea diagnosticului și inițierea tratamentului?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

În România, problema nu este întotdeauna lipsa unei soluții medicale, ci dificultatea pacientului de a ajunge la acea soluție într-un timp rezonabil. Identificăm mai multe puncte vulnerabile: recunoașterea tardivă a simptomelor, accesul inegal la un consult de specialitate – neurologie, timpi mari de așteptare pentru investigații imagistice, dificultățile de programare în centrele specializate și procedurile administrative necesare inițierii tratamentului.

Un pacient poate avea suspiciunea de scleroză multiplă, dar să fie nevoit să parcurgă mai multe etape, să facă diagnosticare diferențiată, uneori în orașe diferite, până când ajunge la confirmarea diagnosticului și la tratament. Din perspectiva noastră, sunt necesare câteva măsuri concrete.

În primul rând, trebuie să existe un traseu clar pentru persoanele cu suspiciune de scleroză multiplă, cu posibilitatea prioritizării investigațiilor și a consultului de specialitate.

În al doilea rând, este nevoie de o colaborare mai bună între neurologii din teritoriu și centrele specializate, astfel încât pacientul să nu fie obligat să reia inutil investigații sau consultații.

În al treilea rând, trebuie reduse barierele administrative care nu aduc valoare medicală, dar consumă timp, bani și energie.

În ultimul an, APAN a lucrat alături de partenerii săi, de doamnele profesor universitar dr. Cristina Tiu și profesor universitar dr. Rodica Bălașa, și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru îmbunătățirea circuitului pacientului cu scleroză multiplă.

Discuțiile privind modificările prevăzute pentru 1 ianuarie 2027 reprezintă o oportunitate importantă de a aduce anumite servicii mai aproape de pacient și de a simplifica etapele de monitorizare, cu condiția ca regulile finale să fie clare și comunicate din timp.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

Practic, tot traseul de la debutul simptomatologiei până la inițierea tratamentului are etape care pot fi ameliorate. Factorii care influențează întârzierea diagnosticului țin atât de factorul uman cât și de cel instituțional.

Conștientizarea : nu putem să ne așteptăm ca o persoană fără o formare medicală să identifice corect suspiciunea pentru un anumit diagnostic (scleroză multiplă, accident vascular cerebral, o afecțiune oncologică, etc), dar ar trebui ca fiecare persoană care resimte simptome/ semne diferite de starea sa habituală, să se adreseze unui medic.

Accesul la investigații : există numeroase facilități pentru diagnostic, dar ele sunt încă insuficiente. Examinarea prin rezonanță magnetică nu este standardizată, programările pentru IRM complet gratuit, nu toate spitalele au posibilitatea de a efectua analize din lichidul cefalorahidian (benzi oligoclonale), sau analizele necesare pentru diagnosticul diferențial. Există timpi de așteptare, o dificultate de a stabili programări la intervale scurte de timp (generate în special de numărul redus de cadre medicale).

Confirmarea diagnosticului: prin prisma heterogenității sclerozei multiple uneori pacientul are o suspiciune de diagnostic, dar pentru confirmarea acestui diagnostic timpul trebuie pur și simplu lăsat să se scurgă pentru a avea certitudinea de diagnostic.

Acceptarea diagnosticului: de multe ori diagnosticul este foarte clar, conform criteriilor internaționale, dar impactul emoțional este intens și pacientul începe un periplu către multiple opinii medicale, care nu fac decât să întârzie accesul la tratament.

Din 2000, de la începerea programului de diagnosticare a SM, România a făcut progrese importante în consolidarea expertizei medicale. Câte centre specializate funcționează în prezent, unde sunt localizate și cum pot fi accesate de pacienți? Există o hartă sau o listă oficială, actualizată?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

România a dezvoltat, în ultimele două decenii, o rețea de centre cu experiență în diagnosticul, tratamentul și monitorizarea sclerozei multiple. Acest lucru reprezintă un progres incontestabil. Totuși, existența centrelor nu înseamnă automat și acces egal pentru toți pacienții. Pentru o persoană care locuiește într-un oraș fără centru specializat, accesul poate presupune deplasări de sute de kilometri, zile de concediu, costuri de transport și cazare sau dependența de sprijinul familiei. Ne dorim ca expertiza centrelor specializate să fie conectată eficient cu serviciile neurologice din teritoriu, pentru a reduce deplasările care nu sunt obligatorii din punct de vedere medical.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

Numărul actual de centre este de 25 centre, dintre care două centre de neurologie pediatrică. Lista este în permanență actualizată pe site-ul CNAS la rubrica „programe de sănătate”. Numărul lor a crescut constant în ultimii ani, dar expertiza și numărul de pacienți din fiecare centru variază considerabil (de la mai puțin de 30, la peste 1300).

În anul 2000, pacienții români cu scleroză multiplă aveau acces la o singură moleculă, în timp ce astăzi beneficiază de o gamă largă de terapii moderne, comparabilă cu cea disponibilă la nivel european. Cum s-a schimbat, în mod concret, prognosticul și calitatea vieții unui pacient diagnosticat astăzi față de cel al unei persoane diagnosticate în urmă cu 20–25 de ani?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

Diferența este uriașă, atât din punct de vedere medical, cât și din perspectiva modului în care o persoană își poate proiecta viitorul. În urmă cu 20-25 de ani, diagnosticul de scleroză multiplă era asociat mult mai frecvent cu perspectiva unei dizabilități progresive și cu opțiuni terapeutice limitate. Astăzi, datorită progreselor în cercetare, tratament și monitorizare, multe persoane pot continua să lucreze, să își întemeieze familii, să călătorească și să aibă o viață activă pentru perioade îndelungate.

Desigur, scleroza multiplă rămâne o afecțiune complexă, cu evoluție individuală, imprevizibilă si impredictibilă, iar tratamentele actuale nu elimină toate riscurile. Dar schimbarea de perspectivă este fundamentală. Noi, la APAN, încercăm să ducem această schimbare și în viața de zi cu zi a pacienților. Pentru că nu este suficient ca medicina să ofere o perspectivă mai bună dacă persoana diagnosticată continuă să creadă că viața ei s-a încheiat în momentul diagnosticului.

Prin programele noastre de educație, suport psihologic, mișcare adaptată și conectare comunitară, îi ajutăm pe oameni să-și recapete încrederea, să-și înțeleagă opțiunile și să-și construiască o viață adaptată propriilor nevoi. Nu putem schimba diagnosticul unei persoane, dar putem schimba radical felul în care aceasta învață să trăiască alături de el.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

Răspunsul scurt și concret: în bine. Mai pe larg: prognosticul pacienților și calitatea vieții s-au îmbunătățit considerabil peste tot în lume în ultimii 25 de ani. În anul 2000, tot interferonii erau singura medicație imunomodulatoare disponibilă și în S.U.A și în România. În 2025, cu 2-3 excepții nesemnificative, aceleași medicamente sunt disponibile și în S.U.A, și în România. Ghidurile de diagnostic și tratament au fost actualizate în anii 2000, 2005, 2010, 2017 și 2024 și noi aplicăm aceste ghiduri în timp real din momentul publicării. Monitorizarea, principiile terapeutice și accesul la medicație s-au îmbunătățit considerabil, dar ele au urmat progresul științific general.

România a înregistrat progrese importante în privința accesului la tratamente inovatoare, însă beneficiile acestora depind și de rapiditatea diagnosticului, monitorizarea pacientului și accesul la servicii complementare. Ce trebuie schimbat în celelalte etape ale traseului pacientului pentru a valorifica pe deplin inovația terapeutică de care dispunem astăzi?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

Cred că aceasta este una dintre cele mai importante întrebări pentru viitorul îngrijirii sclerozei multiple în România. Am investit, ca sistem de sănătate, în accesul la tratamente moderne. Este un progres pe care trebuie să îl recunoaștem și să îl protejăm, dar valoarea unei terapii inovatoare nu se măsoară doar prin faptul că este disponibilă sau decontată, ci prin beneficiul real pe care îl aduce pacientului.

Dacă o persoană primește un tratament performant, dar așteaptă luni pentru investigații, nu are acces la recuperare, nu beneficiază de sprijin psihologic și este obligată să parcurgă proceduri administrative complicate, nu valorificăm pe deplin investiția făcută. Avem nevoie de o schimbare de abordare: de la finanțarea predominantă a tratamentului medicamentos la construirea unui parcurs integrat de îngrijire.

Asta presupune monitorizare accesibilă, investigații realizate la timp, recuperare neurologică, sprijin pentru sănătatea mintală, managementul simptomelor, educație terapeutică și servicii care susțin autonomia persoanei.

La nivel european, prin implicarea noastră în European Multiple Sclerosis Platform, susținem aceeași perspectivă: persoanele cu scleroză multiplă trebuie să participe la definirea priorităților sistemului de îngrijire, nu doar să fie beneficiarii unor decizii luate fără ei. Inovația nu înseamnă exclusiv o moleculă nouă. Poate însemna și un sistem care îi permite pacientului să primească îngrijirea potrivită, la momentul potrivit, cât mai aproape de casă.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

La acest moment aș spune că diferența față de alte țări, inclusiv țări din Europa centrală și de Est (Cehia, Serbia) este existența unor centre de scleroză multiplă care să aibă spații și personal dedicate, circuite funcționale pentru toate investigațiile necesare pentru diagnosticul și monitorizarea pacienților. Grupul de lucru pentru scleroză multiplă și alte afecțiuni neuroimune ale sistemului nervos central al Societății de Neurologie din România a elaborat o carte, ”2026. Traseul pacientului cu scleroză multiplă în România” care punctează elementele deficitare din parcursul de la simptome la tratament și care va fi disponibil pentru centrele de scleroză multiplă, către autorități și către asociațiile de pacienți.

APAN a atras atenția că, deși tratamentele sunt decontate, numeroși pacienți continuă să suporte din buzunar costurile unor investigații, servicii de recuperare sau terapii complementare. Care sunt cele mai importante servicii insuficient acoperite în prezent și cum afectează aceste lipsuri rezultatele tratamentului și calitatea vieții pacienților?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

Aceasta este una dintre cele mai mari discrepanțe dintre accesul la tratament și experiența completă a pacientului. În România, terapiile medicamentoase pentru scleroza multiplă incluse în programul național sunt decontate, ceea ce reprezintă un avantaj major, însă persoanele cu scleroză multiplă au nevoie de mult mai mult decât medicație.

Printre serviciile la care accesul rămâne dificil sau insuficient se numără recuperarea neurologică și kinetoterapia pe termen lung, psihoterapia, terapia ocupațională, evaluarea și managementul unor simptome precum oboseala, durerea sau spasticitatea, precum și anumite investigații necesare monitorizării.

Chiar și atunci când unele servicii sunt teoretic decontate, accesul efectiv poate fi limitat de disponibilitatea furnizorilor, de fonduri, de liste de așteptare sau de distanța față de domiciliu. În practică, multe persoane ajung să plătească din propriul buzunar servicii care le-ar putea ajuta să își păstreze mobilitatea, autonomia și capacitatea de a lucra.

La APAN, am încercat să răspundem unei părți dintre aceste nevoi prin programe de psihoterapie de grup, yoga adaptată, dans și mișcare adaptată, educație și activități comunitare. Prin proiectul EduSMart, finanțat de Fundația Dacia pentru România, am construit un model de intervenție care a integrat mai multe dintre aceste componente și a ajuns la 457 de beneficiari.

Dar organizațiile de pacienți nu pot și nu trebuie să înlocuiască responsabilitatea sistemului public de sănătate. Rolul nostru este să identificăm nevoile, să dezvoltăm și să testăm soluții, să demonstrăm impactul lor și să contribuim la integrarea serviciilor eficiente în politicile publice.

Un tratament care controlează activitatea afecțiunii este esențial, însă un sistem care ajută persoana să își păstreze independența este la fel de important pentru viața ei de zi cu zi.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

Consider că răspunsul la această întrebare îl obțineți cel mai bine de la APAN. Există o serie de costuri care trebuie suportate de pacient, dintre cele care sunt obligatorii pentru stabilirea diagnosticului, sau pentru verificarea eligibilității pentru anumite clase de medicamente, dar există și costuri generate de consumul a numeroase suplimente sau investigații nevalidate, popularizate pe platformele de social media. Ghidul de scleroză multiplă recent elaborat de către Societatea de Neurologie din România prevede investigațiile necesare pentru diagnostic, instituirea și monitorizarea tratamentului și dorim să inițiem o discuție cu reprezentanții CNAS pentru a identifica soluțiile pentru decontare.

Dacă ar trebui să identificați trei schimbări prioritare care ar putea îmbunătăți semnificativ traseul pacientului cu scleroză multiplă în România în următorii ani, care ar fi acestea și cum ar trebui să se implice autoritățile în implementarea lor?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

Dacă ar fi să alegem doar trei priorități, acestea ar fi următoarele.

Prima: un traseu național clar, predictibil și simplificat pentru pacientul cu scleroză multiplă. Avem nevoie de reguli unitare privind diagnosticul, inițierea tratamentului, monitorizarea și colaborarea dintre centrele specializate și neurologii din teritoriu. Pacientul trebuie să știe unde merge, ce investigații trebuie să facă, cine îi coordonează îngrijirea și ce se întâmplă atunci când apar probleme. Ministerul Sănătății, CNAS, societățile profesionale și organizațiile de pacienți trebuie să construiască împreună acest traseu și să urmărească modul în care funcționează în practică.

A doua: acces real la servicii integrate de îngrijire, nu doar la tratament medicamentos. Recuperarea neurologică, sprijinul psihologic, managementul simptomelor și serviciile de menținere a autonomiei trebuie să devină componente firești ale îngrijirii persoanelor cu scleroză multiplă. Acest lucru presupune mecanisme de finanțare, furnizori accesibili și o coordonare mai bună între serviciile medicale și cele de suport.

A treia: implicarea reală a pacienților în deciziile care îi privesc. Persoanele cu scleroză multiplă și organizațiile care le reprezintă trebuie implicate de la început în elaborarea protocoalelor, în evaluarea serviciilor și în stabilirea priorităților de finanțare. Nu este suficient să cerem opinia pacienților după ce deciziile au fost deja luate.

În octombrie 2026, APAN a adus în cadrul unei dezbateri organizate la Senatul României perspectiva a 242 de persoane cu scleroză multiplă care au contribuit la un demers de consultare privind traseul pacientului. Considerăm că acest tip de dialog trebuie să devină o practică permanentă, nu o excepție. În cele din urmă, succesul unei politici publice ar trebui evaluat mai ales prin cât de mult se îmbunătățește viața persoanelor care depind de acel sistem.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

Informarea corectă a pacienților și a medicilor. Date epidemiologice fundamentate printr-o metodologie adecvată. Centre de scleroză multiplă ierarhizate pe nivele de expertiză și dotări cu personal dedicate centrelor de scleroză multiplă și posibilitatea de consulturi interdisciplinare la nivelul centrului.

Aceste obiective țin de multiple resorturi, unele dependente de profesioniștii în sănătate, altele de minister, CNAS, DSP și multe alte structuri administrative, de inițiative legislative, de condițiile economice. Dar, dacă nu ne propunem, nici nu vom reuși.

În cazul bolilor rare, centrele de expertiză din România pot adera la Rețelele Europene de Referință (ERN), facilitând schimbul de expertiză medicală la nivel european. Există mecanisme similare de colaborare și pentru scleroza multiplă?

Eduard Pletea, președinte, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN):

Scleroza multiplă beneficiază de o comunitate europeană medicală și de cercetare foarte activă, chiar dacă nu există o Rețea Europeană de Referință dedicată sclerozei multiple, echivalentă celor dezvoltate pentru anumite categorii de boli rare.

Un rol important îl au organizații precum ECTRIMS – European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, care facilitează schimbul de cunoștințe științifice, cercetarea și dezvoltarea practicilor clinice. Din perspectiva pacienților, European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) reprezintă o structură esențială de colaborare între organizațiile naționale, contribuind la promovarea drepturilor persoanelor cu scleroză multiplă, la schimbul de bune practici și la dezvoltarea politicilor europene de sănătate.

APAN este implicată activ în această rețea, iar din aprilie 2026 dețin și mandatul de vicepreședinte al EMSP. Această implicare ne oferă posibilitatea de a conecta experiența pacienților din România cu discuțiile și inițiativele europene privind accesul la tratament, calitatea îngrijirii, cercetarea și participarea pacienților la decizie.

Credem că România poate beneficia mai mult de aceste mecanisme de colaborare, inclusiv prin schimburi de expertiză, proiecte comune, cercetare și adoptarea unor modele de îngrijire care și-au demonstrat utilitatea în alte țări. Dar este important să subliniem că o colaborare europeană nu trebuie să rămână doar la nivelul instituțiilor sau al comunității științifice. Ea trebuie să producă beneficii concrete pentru pacient: diagnostic mai rapid, acces echitabil la îngrijire, monitorizare mai bună și o calitate a vieții mai ridicată.

Pentru noi, acesta este sensul real al colaborării europene: să transformăm expertiza și inovația în schimbări pe care oamenii le simt în viața lor de zi cu zi.

Prof. Univ. Dr. Cristina Tiu:

Mecanismele de cooperare există și în domeniul sclerozei multiple, prin prisma colaborării specialiștilor din centrele de scleroză multiplă cu alte centre de la nivel european. Participăm la proiect de cercetare, suntem conectați cu centre universitare de prestigiu și putem avea sprijinul necesar pentru gestionarea cazurilor dificile, atunci când este necesar. Însă spre deosebire de bolile rare, în cazul sclerozei multiple, de cele mai multe ori este suficientă referirea pacienților către centrele cu experiență de peste 25 de ani, afiliate marilor centrelor universitare.

Scleroza multiplă este o boală cronică neurodegenerativă în care sistemul imunitar atacă structuri ale sistemului nervos. Boala este diagnosticată cel mai frecvent între 20 și 40 de ani, într-o perioadă activă a vieții profesionale și sociale. Peste 1,2 milioane de persoane trăiesc cu scleroză multiplă în Europa, potrivit European Multiple Sclerosis Platform (EMSP). Este o boală imprevizibilă, pe care fiecare persoană o poate experimenta în mod diferit, însă printre simptomele frecvente se numără: durerea; oboseala; mobilitatea redusă; tulburările cognitive.

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