Școlile de afaceri din Franța și Marea Britanie domină topul european al instituțiilor de învățământ superior de acest tip

Reprezentanții Uniunii Europene și cei ai Regatului Unit se întâlnesc luni la Bruxelles pentru a analiza punerea în aplicare a Acordului de retragere, inclusiv chestiunile care țin de protopoculul privind Republica Irlanda și provincia Irlanda de Nord, a anunțat vicepreședintele pentru relații interinstituționale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

”Mă voi întâlni astăzi cu Michael Gove la Bruxelles pentru a discuta despre implementarea Acordului de retragere, inclusiv a Protocolului privind Irlanda şi Irlanda de Nord. Lucrăm din greu pentru a fi siguri că (acordul) este deplin operaţional la 1 ianuarie 2021”, a declarat Maros Sefcovic într-un mesaj pe Twitter.

🇪🇺🇬🇧 I will meet @michaelgove today in Brussels to discuss the implementation of the Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland. We are working hard to make sure it is fully operational as of 1 January 2021.

