Scoția și Țara Galilor solicită prelungirea perioadei de tranziție post-Brexit: Ieşirea din perioada de tranziţie la sfârşitul anului ar fi extraordinar de nesăbuită. Ar aduce un șoc socio-economic semnificativ

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a participat la prima sa videoconferinţă publică în care a conversat cu patru persoane ce asigură servicii de îngrijire la domiciliu despre modul în care acestea îşi asistă rudele în cele mai grele momente ale pandemiei de coronavirus, a relatat joi publicația EFE, conform Agerpres.

Cu prilejul “Carers Week” (”Săptămâna Îngrijitorilor”, 8-14 iunie), regina, în vârstă de 94 de ani, a conversat online cu patru femei, dar şi cu fiica sa, prinţesa Ana, în vârstă de 69 de de ani, care prezidează din 2011 organizaţia “The Carers Trust”.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV

