Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței

Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.

Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, are loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.

Pentru a reafirma sprijinul european, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au sosit la Chișinău și au participat la evenimentele oficiale alături de președinta Maia Sandu.

„Este atât o plăcere, cât și o onoare, la invitația dumneavoastră, doamnă președintă, să fiu alături de dumneavoastră pentru această celebrare a Zilei Independenței Moldovei, aici, la Chișinău, alături de cei doi prieteni ai mei și reprezentându-i, într-adevăr, pe prietenii dumneavoastră europeni. Și împreună cu cancelarul și domnul prim-ministru, ni s-a părut esențial să venim și să sărbătorim această zi simbolică, care marchează intrarea Moldovei în era suveranității și libertății europene. Și calea despre care ați vorbit deja, de reformă și modernizare, trebuie să continue”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Liderul de la Elysee a criticat și campaniile hibride și de dezinformare ale Rusiei, afirmând că “spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea tuturor”.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a subliniat că experiența Poloniei în tranziția democratică poate fi un reper pentru Republica Moldova.

„O Europă mai puternică cu Moldova este în interesul vital al Uniunii Europene. Suntem gata să împărtășim experiența noastră. Curajul, demnitatea și munca cinstită a moldovenilor vor face Europa mai puternică, mai sigură și mai prosperă”, a spus liderul de la Varșovia.

El a adăugat că progresele Republicii Moldova sunt remarcabile în pofida obstacolelor.

„Am văzut realizările dumneavoastră și eu știu și înțeleg cât de multe provocări aveți aici, câți dușmani aveți. Realizările pe care le aveți sunt cu adevărat extraordinare. Trebuie să vă mândriți că aveți cu ce. Moldova este exact țara pe care o dorim noi în UE. Sunteți ambițioși, curajoși, cu multe tradiții, foarte muncitori și gata să apărați ceea ce este corect, chiar dacă provocările sunt foarte grave și toți cei din Europa cunosc moștenirea dumneavoastră, tradițiile, muzica și dansul, care sunt prezente în viața de zi cu zi”, a continuat Tusk.

La rândul său, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis un mesaj direct privind perspectiva europeană a Chișinăului, adăugând că Berlinul va sprijini cu echipe de experți procesele de reformă democratică și europeană din Republica Moldova.

„Ușa spre UE este deschisă. Sunteți bineveniți în UE. Republica Moldova a demonstrat prin votul său din anul trecut că vrea să fie parte a UE. (…) Noi vom continua să vă susținem pe această cale în cel mai bun posibil mod. Vom face tot ce este posibil pentru a permite deschiderea primelor capitole pentru negociere. Germania va continua să trimită experți în susținerea politicilor de reformă în Republica Moldova”, a subliniat și Merz

Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.

“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.

Cei trei lideri o vor acompania pe Maia Sandu în a se adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.

Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.

Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.

În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.