U.E.
“Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter”, îl ironizează Sikorski pe ministrul maghiar de externe pentru participarea la parada militară de la Beijing
Ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski l-a ironizat miercuri, pe X, pe omologul său maghiar, Peter Szijjarto, pentru participarea acestuia la ceremoniile de la Beijing care au marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, dar pe care Occidentul democratic le-a asimilat drept o paradă a regimurilor autocratice.
“Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter“, a scris Sikorski, pe X, difuzând o fotografie în care șeful diplomației ungare apare într-un lung șir de lideri condus de președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.
Looks like you are playing for the other team, Peter @FM_Szijjarto. pic.twitter.com/eBHbreIAyc
— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 3, 2025
Acesta nu este primul episod de ironii între Sikorski și Szijjarto, cei doi schimbând contre politico-diplomatice și pe marginea conductei de petrol Drujba, care alimentează Ungaria și Slovacia dinspre Rusia.
În capitala Chinei, ministrul maghiar de externe a purtat convorbiri diplomatice cu ministrul chinez de externe Wang Yi, subliniind că este vorba despre a 23-a întâlnire în 11 ani de colaborare.
In 11 years I have met Foreign Minister Wang Yi 23 times. Our regular dialogue shows the strength of Hungarian–Chinese relations, which are now stronger than ever. pic.twitter.com/SvE4AGDWhf
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 3, 2025
Parada militară de la Beijing a provocat reacții diferite în Occident.
De la Washington, președintele american Donald Trump a declarat că omologul său chinez, Xi Jinping, “conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, și nord-coreean, Kim Jong Un, amintind că Beijingul ar trebui să onoreze eforturile făcute de Statele Unite pentru încheierea celui de-al Doilea Război Mondial prin înfrângerea Japoniei revizioniste.
“Marea întrebare la care trebuie să se răspundă este dacă președintele Xi al Chinei va menționa sau nu sprijinul masiv și „sângele” pe care Statele Unite ale Americii le-au acordat Chinei pentru a o ajuta să-și asigure LIBERTATEA față de un invadator străin foarte ostil. Mulți americani au murit în lupta Chinei pentru victorie și glorie. Sper că sunt onorați și amintiți pe bună dreptate pentru curajul și sacrificiul lor!”, a scris Trump, pe Truth Social, despre parada militară de la Beijing.
De la Bruxelles, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat că prezența liderilor Rusiei și Coreei de Nord alături de președintele chinez Xi Jinping la o paradă militară de amploare la Beijing reprezintă parte dintr-un efort de construire a unei „noi ordini mondiale” anti-occidentale.
Citiți și Flancat de Putin și Kim la parada de la Beijing, Xi Jinping proclamă că “marea renaștere a națiunii chineze este de neoprit”: Lumea se confruntă cu o alegere între pace și război
Subiectul a căpătat un interes major și în România în contextul în care foști premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au dat curs invitației de a participa la parada de la Beijing.
După o reacție virulentă din partea ministrului de externe, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”
Europarlamentarul Gheorghe Falcă își menține angajamentul de a susține mediul de afaceri românesc și de a promova o colaborare activă între reprezentanții României în Parlamentul European și sectorul privat.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, acesta a fost prezent la întâlnirea Confederației Patronale UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român) cu europarlamentarii români, desfășurată la Bruxelles.
„Am avut plăcerea de a participa la întâlnirea organizată la Bruxelles de colega mea, europarlamentarul Maria Grapini, alături de delegația Confederației Patronale UNPR. Discuțiile au fost constructive și au evidențiat necesitatea unei colaborări strânse între reprezentanții României în Parlamentul European și mediul de afaceri românesc”, a subliniat Gheorghe Falcă.
Acesta a anunțat decizia de a forma un „grup informal al europarlamentarilor români care susțin mediul de afaceri românesc, cu scopul de a informa constant sectorul economic privat din România despre schimbările legislative din UE și oportunitățile de pe piața internă”.
„O comunicare eficientă între legislativul european și patronatele din România este esențială pentru dezvoltarea economică și integrarea armonioasă în politicile europene”, a conchis eurodeputatul.
INTERNAȚIONAL
Nu Rusia este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, afirmă secretarul general al NATO
Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, informează AFP, potrivit Agerpres.
„De ce să ne intereseze ce gândește Rusia cu privire la trupele din Ucraina? (…) Nu ei sunt cei care decid”, a afirmat Mark Rutte în timpul unei conferințe de securitate la Praga.
Rusia a avertizat joi că ea va refuza să discute despre vreo „intervenție străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat gata să trimită trupe în cadrul unei reglementări a conflictului.
Rutte urmează să participe joi, în videoconferință, la o reuniune de la Paris a Coaliției Voinței, formată din 31 de țări, în principal europene, gata să garanteze securitatea Ucrainei după încheierea luptelor, inclusiv prin trimiterea de trupe.
Franța și Regatul Unit coprezidează această reuniune, în timpul căreia aliații Ucrainei vor să arate președintelui american Donald Trump că ei sunt gata să furnizeze garanții de securitate Kievului, dacă Washingtonul va pune presiune pe Moscova.
Mark Rutte se așteaptă ca întâlnirea de joi a Coaliției de Voință să fie clarificatoare în ceea ce privește angajamentul europenilor în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri, la primirea la Paris a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, că europenii sunt „gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”.
În vreme ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit într-un interviu pentru Financial Times că UE lucrează la „planuri precise” de trimitere de trupe multinaționale în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate, Germania a atenționat că UE nu are o astfel de competență, ci Coaliția de Voință.
De asemenea, SUA și alte țări NATO, precum Polonia, au exclus trimiterea de trupe, în timp ce altele nu au luat încă o decizie clară, așteptând hotărârea Statelor Unite.
Elaborarea garanțiilor de securitate s-a accelerat în urma unei reuniuni a liderilor europeni la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american Donald Trump a declarat că se pregătește o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.
Însă, de atunci, frustrările au crescut, Moscova arătându-se reticentă în a se angaja în negocierile de pace, recurgând mai curând la a intensifica atacurile asupra Ucrainei.
U.E.
Avocatul general al CJUE: Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită
Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită, fără a mai solicita prezentarea unor probe privind un tratament chirurgical, a pledat avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, Richard de la Tour.
Potrivit unui comunicat al instanței europene, O persoană de cetățenie bulgară a fost înregistrată la naștere ca fiind de sex masculin, cu un nume, un număr personal de identificare și documente de identitate corespunzătoare acestui sex. Aceasta a urmat un tratament hormonal și se prezintă astăzi ca o femeie. Discordanța dintre aspectul său feminin și documentele sale de identitate oficiale ale unei persoane de sex masculin îi cauzează neplăceri cotidiene, în special în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă.
Ea a sesizat instanțele bulgare pentru a obține recunoașterea sexului său feminin și pentru a obține modificarea datelor de stare civilă în actul său de naștere. Cererea sa a fost respinsă.
Astfel, reglementarea bulgară, după cum a fost interpretată de instanțele naționale, nu prevede posibilitatea unei asemenea schimbări a sexului, a numelui și a numărului personal de identificare care figurează în actele de stare civilă în acest tip de situație.
Sesizată cu litigiul, Curtea Supremă de Casație bulgară are îndoieli cu privire la compatibilitatea acestei reglementări cu dreptul Uniunii și solicită Curții de Justiție să se pronunțe.
În concluziile prezentate, avocatul general Jean Richard de la Tour propune Curții să statueze că dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale, astfel cum a fost interpretată de instanțele naționale, care nu permite recunoașterea juridică a schimbării identității de gen a resortisanților săi, inclusiv fără tratament chirurgical pentru tranziție de gen, și schimbarea numelui și a numărului lor personal de identificare.
El se opune de asemenea ca aceste modificări să nu poată fi înscrise în actul lor de naștere, în măsura în care înscrierea menționată condiționează modificarea datelor care figurează în documentele lor de identitate.
Avocatul general consideră că menționarea sexului în documentul de identitate numai pe baza actului de naștere întocmit de statul membru competent dă naștere, ca urmare a finalității acestui document, obligației acestui stat de a recunoaște din punct de vedere juridic identitatea de gen trăită și de a o înscrie în acest act.
El precizează că finalitatea respectivă este de a permite identificarea titularului său fără să poată fi repusă în discuție autenticitatea documentelor pe care el le prezintă sau veridicitatea datelor cuprinse în acestea.
„În consecință, o reglementare națională, astfel cum a fost interpretată de instanțele naționale, care, în lipsa recunoașterii identității de gen a unei persoane transgen, o împiedică să beneficieze de un drept garantat de dreptul Uniunii, precum obținerea unui document de identitate care să îi permită să își exercite în mod liber dreptul de circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, constituie o restrângere a acestui drept”, este stipulat în comunicat.
O astfel de restrângere nu poate fi justificată decât de considerații obiective și proporționale cu un obiectiv legitim, ceea ce nu este cazul în speță, consideră avocatul general al CJUE.
Avocatul general propune Curții să considere că revine în principiu instanței de trimitere, fără a aștepta ca reglementarea națională în cauză să fie modificată pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituțional, sarcina de a o interpreta în lumina dreptului Uniunii.
„Această interpretare trebuie în special să fie conformă cu normele referitoare la libertatea de circulație și de ședere, la respectarea vieții private, precum și la eliberarea documentelor de identitate sau, dacă este necesar, lăsând neaplicată reglementarea menționată”, mai este precizat în comunicat.
În sfârșit, avocatul general consideră că exercitarea de către o persoană transgen a dreptului său de a obține înregistrarea în registrul de stare civilă a identității sale trans în vederea obținerii unei cărți de identitate sau a unui pașaport care să corespundă identității sale de gen nu trebuie să fie condiționată de prezentarea unor probe privind un tratament chirurgical pentru tranziție de gen.
O astfel de cerință ar aduce atingere în special dreptului la integritate al persoanei și dreptului la respectarea vieții private, conchide avocatul general al CJUE.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”
Nu Rusia este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, afirmă secretarul general al NATO
Avocatul general al CJUE: Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită
CJUE a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului emitent
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European
Franța amendează Shein cu 150 milioane de euro pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor
Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Portugaliei și UE după tragicul accident de funicular din Lisabona
“Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter”, îl ironizează Sikorski pe ministrul maghiar de externe pentru participarea la parada militară de la Beijing
Ucraina va deschide o fabrică de armament în Danemarca. Este pentru prima dată când o companie ucraineană din domeniul apărării va opera într-o țară membră NATO
Ilie Bolojan s-a alăturat discuțiilor dintre Nicușor Dan și Antonio Costa despre prioritățile României și ale UE: Bugetul multianual, extinderea, programul SAFE și sprijinul pentru Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE6 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- COMISIA EUROPEANA3 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- POLITICĂ1 week ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică