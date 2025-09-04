“Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter”, îl ironizează Sikorski pe ministrul maghiar de externe pentru participarea la parada militară de la Beijing

Ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski l-a ironizat miercuri, pe X, pe omologul său maghiar, Peter Szijjarto, pentru participarea acestuia la ceremoniile de la Beijing care au marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, dar pe care Occidentul democratic le-a asimilat drept o paradă a regimurilor autocratice.

“Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter“, a scris Sikorski, pe X, difuzând o fotografie în care șeful diplomației ungare apare într-un lung șir de lideri condus de președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Looks like you are playing for the other team, Peter @FM_Szijjarto. pic.twitter.com/eBHbreIAyc — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 3, 2025

Acesta nu este primul episod de ironii între Sikorski și Szijjarto, cei doi schimbând contre politico-diplomatice și pe marginea conductei de petrol Drujba, care alimentează Ungaria și Slovacia dinspre Rusia.

În capitala Chinei, ministrul maghiar de externe a purtat convorbiri diplomatice cu ministrul chinez de externe Wang Yi, subliniind că este vorba despre a 23-a întâlnire în 11 ani de colaborare.

In 11 years I have met Foreign Minister Wang Yi 23 times. Our regular dialogue shows the strength of Hungarian–Chinese relations, which are now stronger than ever. pic.twitter.com/SvE4AGDWhf — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 3, 2025

Parada militară de la Beijing a provocat reacții diferite în Occident.

De la Washington, președintele american Donald Trump a declarat că omologul său chinez, Xi Jinping, “conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, și nord-coreean, Kim Jong Un, amintind că Beijingul ar trebui să onoreze eforturile făcute de Statele Unite pentru încheierea celui de-al Doilea Război Mondial prin înfrângerea Japoniei revizioniste.

“Marea întrebare la care trebuie să se răspundă este dacă președintele Xi al Chinei va menționa sau nu sprijinul masiv și „sângele” pe care Statele Unite ale Americii le-au acordat Chinei pentru a o ajuta să-și asigure LIBERTATEA față de un invadator străin foarte ostil. Mulți americani au murit în lupta Chinei pentru victorie și glorie. Sper că sunt onorați și amintiți pe bună dreptate pentru curajul și sacrificiul lor!”, a scris Trump, pe Truth Social, despre parada militară de la Beijing.

De la Bruxelles, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat că prezența liderilor Rusiei și Coreei de Nord alături de președintele chinez Xi Jinping la o paradă militară de amploare la Beijing reprezintă parte dintr-un efort de construire a unei „noi ordini mondiale” anti-occidentale.

Subiectul a căpătat un interes major și în România în contextul în care foști premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au dat curs invitației de a participa la parada de la Beijing.

După o reacție virulentă din partea ministrului de externe, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.