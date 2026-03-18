Sea Shield 2026: 2.500 de militari din România, SUA, Turcia și alte zece țări NATO participă la cel mai amplu exercițiu militar aliat din regiunea Mării Negre

Robert Lupițu
© Forțele Navale Române

Forțele Navale Române vor organiza, în perioada 23 martie – 3 aprilie, în zona de responsabilitate, la mare și la fluviu, exercițiul multinațional SEA SHIELD 2026, cel mai amplu eveniment de instruire din acest an, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Cele două săptămâni vor cuprinde secvențe de instruire în cadru național, interinstituțional și multinațional,  iar activitățile vor acoperi toate mediile de acțiune – maritim, fluvial, lagunar, subacvatic, terestru și aerian, și vor include scenarii complexe adaptate provocărilor actuale de securitate.

La ediția din acest an a exercițiului SEA SHIELD vor lua parte peste 2.500 de militari din România și din alte 12 state partenere (Bulgaria, Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia), cu 48 de nave și ambarcațiuni, 64 de vehicule de luptă, 10 aeronave și 10 sisteme autonome fără pilot.

Forțele Navale Române vor participa cu aproximativ 1.500 de militari și cu 33 de nave și ambarcațiuni maritime și fluviale (printre care și trei fregate, două nave purtătoare de rachete, un dragor maritim, un vânător de mine, un monitor, două vedete blindate și patru vedete fluviale), 14 vehicule de luptă, patru sisteme autonome fără pilot și două elicoptere navalizate.

SEA SHIELD este coordonat anual de Comandamentul Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și are ca scop creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante, într-un cadru multinațional întrunit, cu participarea tuturor categoriilor de forțe ale Armatei României, precum și optimizarea efortului instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Prin desfășurarea acestui exercițiu, structurile naționale și aliate își vor consolida procedurile de acțiune în comun și relațiile de cooperare, în vederea menținerii unui climat de securitate stabil în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Concordia, apel la responsabilitate fiscală și stabilitate: Mediul de afaceri și-a onorat angajamentele. Cerem același lucru statului român
Trump amenință că SUA ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz: „Asta i-ar băga în priză pe unii dintre aliații noștri care nu reacționează"
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

