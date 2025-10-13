NATO
Sébastien Lecornu promite să vegheze la respectarea planului de reînarmare a Franței: Majorarea bugetului apărării este indispensabilă
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a declarat luni că majorarea bugetului alocat apărării este esențială în actualul context geopolitic, marcat de tensiuni și insecuritate crescândă.
„Pe 13 iulie, șeful statului a anunțat un nou efort pentru a ne accelera reînarmarea. Este indispensabil. Voi veghea ca acest cuvânt să fie respectat”, a afirmat Lecornu într-un mesaj adresat forțelor armate, publicat pe rețeaua X.
Declarația vine în timp ce premierul, fost ministru al apărării, are misiunea dificilă de a obține adoptarea bugetului pentru 2026, într-o perioadă de instabilitate politică profundă.
Președintele Emmanuel Macron a anunțat o majorare suplimentară de 3,5 miliarde de euro a bugetului militar pentru anul viitor, peste cele 3,2 miliarde deja prevăzute prin Legea de programare militară. Astfel, Franța ar urma să atingă un buget al apărării de 57,2 miliarde de euro în 2026, comparativ cu 50,5 miliarde în 2025 — o creștere de aproximativ 13%.
Această extindere a cheltuielilor de apărare are loc într-un context economic dificil: datoria publică a Franței a atins 3.400 de miliarde de euro (115,6% din PIB), iar ritmul investițiilor rămâne lent, transmite AFP, preluat de Agerpres.
În același mesaj, premierul francez a făcut apel la continuarea modernizării armatei: „Trebuie să construim un nou model de armată: hibridă, formată din activi și rezerviști, cu competențe și reziliență întărite (…) un model de angajament operațional cu aliații și partenerii noștri pentru securitatea colectivă a Europei.”
Criza politică declanșată după dizolvarea Adunării Naționale în 2024, care a lăsat țara fără o majoritate parlamentară clară, complică suplimentar procesul de adoptare a bugetului. În mai puțin de un an și jumătate, Franța a avut patru prim-miniștri, iar echilibrul politic rămâne fragil între cele trei mari blocuri: stânga, centru-dreapta și extrema dreaptă.
NATO ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, subliniază ministrul de Externe al Estoniei: Sunt absolut sigur că Rusia va continua să ne testeze unitatea transatlantică
NATO a reacționat corespunzător la recentele încălcări ale spațiului aerian al Estoniei de către Rusia, dar ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, este avertismentul transmis vineri, pentru DPA, de ministrul de Externe al statului baltic, Margus Tsahkna, în contextul Summitului Digital de la Tallinn, informează Agerpres.
„Sunt absolut sigur că Rusia va continua aceste provocări. Nu este vorba despre Estonia, ci despre unitatea NATO, precum și despre testarea capacităților noastre, dar și despre unitatea transatlantică”, a apreciat șeful diplomației estone.
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia, apoi în România. Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al NATO.
Reunit săptămâna aceasta în sesiune plenară, Parlamentul European a condamnat cu fermitate printr-o rezoluție „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România.
Eurodeputații au denunțat, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia.
Aceste acțiuni fac parte, au semnalat eurodeputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membre.
În fața acestor amenințări, Comisia Europeană a propus construirea unui așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului, idee dezbătută de liderii europeni în cadrul summitului informal al Consiliului European desfășurat la Copenhaga.
Doar că statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.
În context, Berlinul sublinia zilele trecute că trebuie să dezvolte drone pentru apărare, după ce cancelarul Friedrich Merz l-a acuzat pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei.
Suedia va investi peste 300 de milioane de euro în sisteme anti-drone: Amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă din războiul modern
Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunțat vineri ministrul Apărării al acestei țări, decizie fundamentată pe multiplicarea incidentelor de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări europene, anunță Reuters, citat de Agerpres.
„Încălcările recente și observările de drone ne reamintesc că amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a războiului modern. Trebuie să ne apărăm împotriva acestor lucruri”, a avertizat ministrul apărării, Pal Jonson, pe rețeaua X.
Între alte măsuri, țara nordică membră a NATO va achiziționa sisteme pentru a doborî drone, va desfășura drone de vânătoare la bazele aeriene și va instala senzori de bruiaj, a menționat ministrul.
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară, a condamnat cu fermitate printr-o rezoluție „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România.
Aceștia au denunțat, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia.
Aceste acțiuni fac parte, au semnalat eurodeputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membre.
În fața acestor amenințări, Comisia Europeană a propus construirea unui așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului, idee dezbătută de liderii europeni în cadrul summitului informal al Consiliului European desfășurat la Copenhaga.
Doar că statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.
În context, Berlinul sublinia zilele trecute că trebuie să dezvolte drone pentru apărare, după ce cancelarul Friedrich Merz l-a acuzat pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei.
Spania merită să fie “dată afară din NATO”, apreciază Trump: Nu au nicio scuză să nu crească cheltuielile militare
Președintele american Donald Trump a declarat joi că Spania merită să fie “dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP.
“Am avut un participant întârziat, acela a fost Spania”, a declarat președintele SUA în Biroul Oval, în cadrul unei întrevederi cu președintele finlandez Alexander Stubb, referindu-se la acordul din cadrul Alianței Atlantice de a se aloca 5% din PIB-ul țărilor membre cheltuielilor de apărare.
“Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu este grav. Sincer, poate ar trebui să-i dați afară din NATO”, a spus el, potrivit Agerpes.
În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare, o “mare victorie” revendicată de Donald Trump.
Liderii celor 32 de state membre ale NATO, reuniți la Haga, pe coasta vestică a Mării Nordului, au reafirmat angajamentul pentru articolul 5 din Tratatul NATO potrivit căruia un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor și au stabilit că “se angajează să investească anual 5% din PIB în apărare (…) până în 2035” pe fondul provocărilor profunde la adresa securității, în special “amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia la adresa securității euro-atlantice”.
Declarația finală adoptată de Donald Trump, Emmanuel Macron, Nicușor Dan, Keir Starmer, Friedrich Merz și ceilalți lideri euro-atlantici arată că aliații sunt de acord că acest angajament de 5% va cuprinde două categorii esențiale de investiții în apărare, respectiv cel puțin 3,5% din PIB anual, pe baza definiției convenite a cheltuielilor de apărare ale NATO până în 2035 și până la 1,5 % din PIB anual pentru protejarea infrastructurii critice și a rețelelor, pentru a asigura pregătirea și reziliența civilă, pentru a stimula inovarea și pentru a consolida baza industrială de apărare.
La finalul summitului, liderul de la Casa Albă a declarat că pleacă de la reuniunea liderilor NATO cu o viziune „puțin diferită” asupra Alianței, după ce a văzut „dragostea și pasiunea” pe care omologii aliați au arătat-o „pentru țările lor”. El a subliniat noua țintă „istorică” de cheltuieli de 5% „nu este o înșelătorie” și a promis că „suntem aici pentru a-i ajuta” pe aliați „să își protejeze țările”.
