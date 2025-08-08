ROMÂNIA
Secretariatul General al Guvernului a finalizat sesiunile de instruire privind buna guvernanță din cadrul PNRR
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță finalizarea sesiunilor de instruire organizate în perioada 2023–2025 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 1.1. – Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor pentru creșterea calității consultărilor publice la toate palierele administrației.
„Secretariatul General al Guvernului va continua demersurile de instruire a reprezentanților autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local, cu scopul de a sprijini îmbunătățirea practicilor instituționale și consolidarea competențelor în domeniul guvernării deschise”, transmite SGG într-un comunicat oficial.
Aceste sesiuni au vizat îndeplinirea a două ținte esențiale:
1. Ținta nr.406 – „800 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile au urmat cursuri de formare pentru a spori capacitatea administrativă și gradul de digitalizare a structurilor acestora”.
În perioada 2023–2025 au fost instruiți 800 de reprezentanți ai societății civile (asociații, fundații, federații, sindicate, patronate), cu scopul de a sprijini consolidarea capacității administrative și creșterea gradului de digitalizare a structurilor acestora. Participanții au beneficiat de sesiuni de instruire în domenii relevante pentru implicarea activă în procesele decizionale și pentru consolidarea relației cu autoritățile publice.
2. Ținta nr. 407 – „Procesul de consultare publică și de implicare a părților interesate s-a îmbunătățit prin creșterea cu 20% a numărului de proiecte de acte legislative care fac obiectul consultării publice și al implicării părților interesate la nivel central”.
În perioada 2024–2025 au fost instruiți 1.025 de funcționari publici din administrația publică centrală (ministere) și locală (consilii județene, municipii), cu scopul eficientizării implementării reglementărilor din domeniul consultărilor publice și liberului acces la informațiile de interes public.
Cele două ținte au avut rolul de a sprijini implementarea principiilor guvernării deschise și de a le transforma în acțiuni și rezultate măsurabile.
INTERNAȚIONAL
Ministrul Apărării: România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra unei posturi de apărare și descurajare robuste pe flancul estic aliat
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut vineri, 8 august, o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Turcia în România, Özgür Kıvanç Altan.
Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile au vizat evoluțiile recente de securitate din regiunea Mării Negre, cu accent pe impactul generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, aflat în cel de-al patrulea an de desfășurare.
În acest context, a fost evidențiată cooperarea eficientă dintre aliații NATO riverani Mării Negre – România, Bulgaria și Turcia – în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine (MCM Black Sea), inițiativă care contribuie în mod direct la creșterea securității maritime regionale.
Cei doi oficiali au salutat nivelul ridicat al cooperării practice între categoriile de forțe armate ale celor două țări, concretizate prin numeroase exerciții multinaționale derulate în acest an, atât în România, cât și pe teritoriul Turciei.
Totodată, ministrul apărării naționale a subliniat importanța colaborării în domeniul tehnologiilor militare, apreciind experiența și capacitatea industriei de apărare din Turcia, precum și implicarea companiilor turcești de profil în programele de înzestrare demarate de România.
„România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra asigurării unei posturi de apărare şi descurajare robuste pe flancul estic aliat, iar dezvoltarea proiectelor în domeniul apărării contribuie la întărirea capacităților operaționale ale forțelor noastre armate și la implementarea acestei viziuni”, a declarat Ionuț Moșteanu.
În încheiere, cei doi oficiali au convenit asupra continuării dialogului politico-militar, susținut de intensificarea exercițiilor, consolidarea interoperabilității și cooperare bilaterală solidă, menită să răspundă riscurilor și amenințărilor curente.
SĂNĂTATE
Cercetătorii de la ICI București dezvoltă modele de deep learning care oferă medicilor ”superputeri” în diagnosticarea bolilor
Așa cum recunoști vocea unui prieten într-o mulțime, inteligența artificială (IA) poate identifica tipare medicale subtile în mii de imagini. La Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din București, cercetătorii dezvoltă modele de deep learning care pot transforma modul în care medicii diagnostichează bolile.
Acești algoritmi de învățare profundă sunt antrenați să detecteze tipare complexe în date biomedicale – de la imagini medicale, la rezultate de laborator sau date genetice – permițând un diagnostic mai rapid, mai precis și o cercetare medicală mai eficientă.
„Nu vorbim despre roboți care înlocuiesc oamenii, ci despre tehnologie care le oferă superputeri”, subliniază echipa de la ICI București. Scopul nu este automatizarea completă, ci sprijinirea profesioniștilor din domeniul sănătății prin instrumente inteligente, care pot procesa volume uriașe de informația într-un timp record.
Proiectele derulate la ICI București pun România pe harta inovației în sănătate digitală și deschid noi orizonturi pentru colaborarea dintre medici, cercetători și ingineri IT.
ROMÂNIA
Ministerul Sănătății și MIPE, angajament comun pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul de sănătate
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire de aplicată cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Dragoș-Nicolae Pîslaru, împreună cu secretarele de stat Luminița Zezeanu și Carmen Moraru, prilej cu care a reiterat angajamentul ministerului pentru prioritizarea sănătății la nivel național.
„Sănătatea este o prioritate națională. Iar această prioritate trebuie susținută prin investiții clare, asumate și coerente. (…) Am discutat despre stadiul actual al investițiilor finanțate din fonduri europene – fie că vorbim despre construcții noi, modernizări sau dotări – și despre pașii următori pentru a ne asigura că toate aceste proiecte vor fi duse la bun sfârșit. Obiectivul nostru este clar: niciun proiect important în sănătate nu trebuie abandonat”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete în urma reuniunii.
De asemenea, acesta a anunțat că se lucrează la identificarea unor soluții de finanțare – din PNRR sau din viitorul exercițiu financiar european – astfel încât spitalele din România să fie moderne, funcționale și adaptate nevoilor reale ale pacienților.
„Colaborarea interinstituțională este esențială. Iar ceea ce construim alături de MIPE este mai mult decât un parteneriat – este un angajament comun pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul de sănătate. Continuăm. Cu responsabilitate, coerență și determinare”, a conchis ministrul sănătății.
