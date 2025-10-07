Secretariatul General al Guvernului anunță începerea selecției pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)

Secretariatul General al Guvernului a anunțat lansarea procesului de selecție pentru ocuparea funcției de președinte și a celor două posturi de vicepreședinte ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Mandatul celor selectați va fi de 4 ani.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate și criterii de selecție, să depună un dosar complet de candidatură și să susțină un interviu. Procesul de recrutare se desfășoară în contextul îndeplinirii Jalonului 440 din PNRR, care prevede operaționalizarea AMEPIP, instituție esențială pentru monitorizarea întreprinderilor publice din România.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 6 noiembrie 2025.

Selecția candidaților vizează competențe avansate și experiență relevantă în domenii esențiale pentru conducerea instituției:

Competenţe în domeniul guvernanţei corporative – înțelegerea avansată a standardelor OCDE privind guvernanța corporativă, în general, și pentru întreprinderile publice în special

Competenţe în administraţia publică – înțelegerea avansată a contextului normativ în care organizația își derulează activitatea

Competenţă managerială- capacitate avansată de a stabili în mod eficient priorități și obiective, de a aloca resurse corespunzător, capacitatea dovedită de a gândi creativ și strategic și de a conduce și motiva o echipă mare; realizări solide dovedite ca lider și manager, implicând gestionarea atât a resurselor umane, cât și financiare

Viziune şi planificare strategică – înțelegerea avansată a contextului privind alinierea reglementărilor și a practicii administrarii întreprinderilor publice la standardele OCDE

apacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora – candidatul trebuie să demonstreze capacitatea de a lua decizii strategice informate, în condiții de incertitudine și complexitate instituțională, precum și a unei evaluări asupra guvernanței corporative a întreprinderilor publice, inclusiv din perspectiva eficienței operaționale, transparenței și alinierii la interesele statului acționar

Abilităţi de comunicare şi negociere– inclusiv abilități, la nivel de expert, de a comunica și negocia eficient la nivel înalt cu toate părțile interesate din interiorul și exteriorul organizației; capacitate solidă de analiză, inclusiv în legătură cu problemele politice sensibile, și un impuls demonstrabil de a inova, genera și implementa idei noi

Capacitate de analiză şi sinteză– abilități analitice avansate și capacitate de a rezolva probleme organizaționale și operaționale printr-o abordare orientată către rezultate

Abilităţi de relaţionare

Experienţă de lucru în cadrul sau în colaborare cu organizaţii internaţionale

Abilități de comunicare în limba engleză, criteriu care va fi punctat suplimentar.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.

AMEPIP are rolul de a stabili politica de guvernanță corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.