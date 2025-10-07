ROMÂNIA
Secretariatul General al Guvernului anunță începerea selecției pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)
Secretariatul General al Guvernului a anunțat lansarea procesului de selecție pentru ocuparea funcției de președinte și a celor două posturi de vicepreședinte ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Mandatul celor selectați va fi de 4 ani.
Candidații interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate și criterii de selecție, să depună un dosar complet de candidatură și să susțină un interviu. Procesul de recrutare se desfășoară în contextul îndeplinirii Jalonului 440 din PNRR, care prevede operaționalizarea AMEPIP, instituție esențială pentru monitorizarea întreprinderilor publice din România.
Data limită pentru depunerea dosarelor este 6 noiembrie 2025.
Toate informațiile despre selecție, aici.
Selecția candidaților vizează competențe avansate și experiență relevantă în domenii esențiale pentru conducerea instituției:
- Competenţe în domeniul guvernanţei corporative – înțelegerea avansată a standardelor OCDE privind guvernanța corporativă, în general, și pentru întreprinderile publice în special
- Competenţe în administraţia publică – înțelegerea avansată a contextului normativ în care organizația își derulează activitatea
- Competenţă managerială- capacitate avansată de a stabili în mod eficient priorități și obiective, de a aloca resurse corespunzător, capacitatea dovedită de a gândi creativ și strategic și de a conduce și motiva o echipă mare; realizări solide dovedite ca lider și manager, implicând gestionarea atât a resurselor umane, cât și financiare
- Viziune şi planificare strategică – înțelegerea avansată a contextului privind alinierea reglementărilor și a practicii administrarii întreprinderilor publice la standardele OCDE
- apacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora – candidatul trebuie să demonstreze capacitatea de a lua decizii strategice informate, în condiții de incertitudine și complexitate instituțională, precum și a unei evaluări asupra guvernanței corporative a întreprinderilor publice, inclusiv din perspectiva eficienței operaționale, transparenței și alinierii la interesele statului acționar
- Abilităţi de comunicare şi negociere– inclusiv abilități, la nivel de expert, de a comunica și negocia eficient la nivel înalt cu toate părțile interesate din interiorul și exteriorul organizației; capacitate solidă de analiză, inclusiv în legătură cu problemele politice sensibile, și un impuls demonstrabil de a inova, genera și implementa idei noi
- Capacitate de analiză şi sinteză– abilități analitice avansate și capacitate de a rezolva probleme organizaționale și operaționale printr-o abordare orientată către rezultate
- Abilităţi de relaţionare
- Experienţă de lucru în cadrul sau în colaborare cu organizaţii internaţionale
- Abilități de comunicare în limba engleză, criteriu care va fi punctat suplimentar.
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.
AMEPIP are rolul de a stabili politica de guvernanță corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.
Prezent la Repatriot Summit 2025, ICI București a reiterat dorința de contribui la digitalizarea României prin noi colaborări
ICI București a fost prezent la Repatriot Summit 2025, desfășurat în perioada 2 – 5 octombrie 2025, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.
Ajuns la a zecea ediție aniversară, evenimentul a reunit 100 de antreprenori și manageri români din Diaspora cu 100 de lideri din țară, într-un cadru dedicat colaborării, încrederii și inițiativelor comune pentru dezvoltarea României, arată institutul într-un comunicat.
Programul summitului a debutat la Palatul Parlamentului, unde a avut loc Gala Top 100 Români de Pretutindeni, ediția a VIII-a, celebrând personalități remarcabile ale Diasporei.
Ulterior, lucrările au continuat prin sesiuni de discuții, prezentări și întâlniri de networking, cu accent pe consolidarea relațiilor de afaceri și pe lansarea de noi parteneriate strategice.
În zilele de 4 și 5 octombrie, participanții au continuat dialogul în cadrul atelierelor de lucru, vizitelor și sesiunilor interactive menite să pună bazele unor proiecte concrete de colaborare.
ICI București reiterează că își asumă „rolul de partener pentru digitalizarea României, iar acest eveniment a fost o oportunitate de a prezenta proiectele institutului, de a asculta nevoile antreprenorilor și de a identifica noi colaborări care pot face România mai competitivă și mai inovatoare”.
De la 1 ianuarie 2026, România preia președinția Inițiativei Central Europene. Procesul de integrare europeană a candidaților și dinamizarea cooperării regionale, printre priorități
România va prelua Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE) începând cu 1 ianuarie 2026, conform principiului rotației care reglementează ordinea președințiilor, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, luni. Țara noastră a mai exercitat o singură dată Preşedinţia ICE, în 2009, an în care formatul a aniversat 20 de ani de existenţă.
Potrivit sursei citate, disponibilitatea României pentru a exercita această funcție a fost confirmată de ministrul Oana Țoiu, în cadrul reuniunii ministeriale informale a Inițiativei Central Europene (ICE) de la New York, din marja Adunării Generale a ONU.
Demersul reconfirmă interesul prioritar acordat de România cooperării regionale, relațiilor de bună vecinătate și procesului de aderare europeană a statelor candidate, atât a celor din vecinătatea estică, Republica Moldova și Ucraina, cât și a partenerilor din Balcanii de Vest.
Pe durata mandatului, România își propune să contribuie prioritar la accelerarea procesului de integrare europeană a candidaților, la dinamizarea cooperării regionale cu accent pe conectivitate – energetică, de transport și digitală – intensificarea dialogului politic între participanți și a cooperării în plan economic. De asemenea, România va acționa pentru îmbunătățirea rezilienței regiunii în contextul geopolitic actual, marcat inclusiv de intensificarea amenințărilor și atacurilor hibride.
România îi va succeda Serbiei și va exercita acest mandat până la 31 decembrie 2026.
ICE este un format de cooperare regională, care reunește 9 state membre UE – Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria – şi 7 state care nu fac parte din UE – Albania, Bosnia şi Herţegovina, R. Macedonia de Nord, R. Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina. Funcționarea structurii este sprijinită de un secretariat cu sediul la Trieste (Italia) și este condus de un secretar general.
Obiectivele strategice ale ICE sunt: facilitarea creării unei Europe unite, prin constituirea unui spațiu de convergență a valorilor fundamentale cât mai extins la nivelul continentului; axarea cooperării pe transferul de expertiză și întărirea capacităţilor statelor membre mai puţin dezvoltate.
EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan anunță că va numi un consilier prezidențial în domeniul sănătății în perioada următoare
Președintele Nicușor Dan a confirmat luni, pentru CaleaEuropeană.ro, că va numi în perioada următoare un consilier pentru domeniul sănătății în cadrul Administrației Prezidențiale.
Precizările au venit în contextul în care șeful a statului a anunțat luni noua garnitură de consilieri prezidențiali de la Palatul Cotroceni. Între cei 16 consilieri, prezidențiali, de stat și onorifici, nu se regăsește și un consilier pentru domeniul sănătății.
“Sunt mai multe domenii in care vom avea numiri in perioada următoare, inclusiv in domeniul Sănătății”, a declarat șeful statului pentru CaleaEuropeană.ro.
Numirile unor consilieri și în cadrul domenii va completa echipa din cadrul Administrației Prezidențiale.
Precedenții doi președinți, Klaus Iohannis și Traian Băsescu, au avut în echipele lor consilieri prezidențiale în domeniul sănătății și coordonatori ai Departamentului pentru Sănătate Publică.
Departamentul pentru Sănătate Publică din cadrul Administrației Prezidențiale este structura din cadrul Instituţiei Preşedintelui care contribuie la realizarea funcţiei de mediere între factorii de decizie din domeniul sănătăţii publice şi societate.
Acest departament analizează funcţionalitatea sistemului sanitar românesc, monitorizează şi evaluează strategia de sănătate publică, prezentând preşedintelui propuneri pentru optimizarea implementării strategiei naţionale în domeniul sănătăţii publice, organizând grupuri de lucru sau comisii speciale de analiză precum şi dezbateri, mese rotunde şi conferinţe pe teme legate de sănătatea publică.
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni noua garnitură de consilieri care vor compune Administrația Prezidențială a noului șef al statului, dintre aceștia remarcându-se Marius Lazurca, Ludovic Orban și Valentin Naumescu, în vreme ce europarlamentarul Eugen Tomac va fi consilier onorific.
Șeful statului “a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale remis CaleaEuropeană.ro.
“Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, arată sursa citată.
