Secretarul american al Apărării, Jim Mattis, demisionează pe fondul anunțului lui Donald Trump de a retrage trupele din Siria

Secretarul american al Apărării, Jim Mattis, va părăsi postul “la sfârşitul lui februarie”, a scris președintele Donald Trump joi pe Twitter, la o zi după anunţul retragerii americane din Siria, o decizie confirmată și de șeful Pentagonului într-o scrisoare în care a admis existența unei serii de divergenţe cu liderul de la Casa Albă, relatează Agerpres, citând AFP.

“Generalul Jim Mattis se va retrage, cu distincție, la sfârșitul lunii februarie, după ce mi-a slujit administrația ca secretar al apărării în ultimii doi ani. În timpul mandatului lui Jim, s-au înregistrat progrese enorme, în special în ceea ce privește achiziționarea de noi echipamente de luptă. Generalul Mattis a fost un mare ajutor pentru mine în determinarea aliaților de a-și plăti obligațiile militare. Un nou secretar al Apărării va fi numit în curând”, a adăugat preşedintele american.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018