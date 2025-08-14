Secretarul american al Trezoreriei îndeamnă Europa să se alăture SUA în sancționarea țărilor care achiziționează petrol rusesc

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, face apel la Europa să se alăture demersului SUA de a impune sancțiuni asupra țărilor care achiziționează petrol rusesc, informează Deutsche Welle.

Într-un interviu pentru Bloomberg TV, Bessent a menționat că țările europene ar trebui să fie dispuse să susțină aceste sancțiuni secundare.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a impus Indiei taxe suplimentare de 25% ca pedeapsă pentru achiziția de petrol rusesc.

Bessent a menționat că Trump îi va transmite „foarte clar” președintelui rus că „toate opțiunile sunt pe masă”.

„Sancțiunile pot crește sau pot fi relaxate. Ele pot avea un termen definit sau pot continua la nesfârșit”, a transmis secretarul american al Trezoreriei într-o explicație binară.

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul declanșat de Moscova în Ucraina.

Potrivit Casei Albe, această întrevedere reprezintă „un exercițiu de ascultate”, prin care liderul de la Casa Albă dorește să ia pulsul situației pentru a identifica cele mai bune formule de a pune capăt conflictului rus.

Într-o întâlnire desfășurată miercuri pentru coordonare transatlantică, aliații europeni i-au prezentat lui Trump condițiile lor pentru un acord de pace: stabilirea imediată a unui armistițiu, implicarea Kievului în discuții, nerecunoașterea ocupației ruse, garanții de securitate și o strategie transatlantică comună.

Conform declarațiilor președintelui american, SUA doresc să organizeze „aproape imediat” o reuniune trilaterală Trump-Putin-Zelenski după întâlnirea de vineri.

Trump a ținut să transmită și un avertisment Kremlinului. Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului, a menționat acesta, fără a detalia însă.

Având o abordare mai tranșantă, Uniunea Europeană a dezvăluit deja că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Moscovei se află în pregătire.

Blocul european a convenit să impună un val de sancțiuni împotriva Rusiei ce vizează sectoarele energetic și financiar ale țării, într-un efort de a înăspri presiunea asupra mașinăriei de război a Kremlinului și de a forța o încetare temporară a focului în Ucraina.

Măsurile restricționează accesul băncilor rusești la tranzacții, vizează 105 nave ale „flotei fantomă” utilizate pentru a eluda sancțiunile și interzic orice tranzacții legate de conductele Nord Stream, informează Politico Europe.

Cel mai important, UE a impus un plafon dinamic al prețului petrolului rusesc stabilit cu 15 % sub prețul mediu de piață al țițeiului rusesc, reducând efectiv plafonul de la 60 de dolari pe baril la aproximativ 47,6 dolari.