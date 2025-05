Secretarul de stat al SUA acuză guvernul german de „tiranie deghizată” după desemnarea AfD drept organizație extremistă. Care a fost replica Berlinului

Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat, vineri, guvernul Germaniei, un aliat-cheie al SUA, de „tiranie deghizată” în urma deciziei de a desemna oficial partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) drept organizație extremistă. Vicepreședintele JD Vance a susținut ulterior poziția lui Rubio printr-o postare similară pe aceeași platformă de socializare, după replica Ministerului de Externe german la afirmațiile lui Rubio.

„Germania tocmai i-a acordat serviciului său de informații noi puteri pentru a supraveghea opoziția”, a scris Rubio pe contul oficial al Departamentului de Stat pe X. „Asta nu este democrație — este tiranie deghizată.”

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025

„Ceea ce este cu adevărat extremist nu este popularul AfD — care a ocupat locul doi la alegerile recente — ci politicile establishment-ului privind imigrația cu frontiere deschise, politici mortale, pe care AfD le contestă”, a continuat el.

Partidul a câștigat un număr record de 152 de locuri în parlament, după ce a obținut aproape 21% din voturi la alegerile federale din februarie.

Rubio, numit recent consilier interimar pentru securitate națională, a afirmat că aliatul SUA „ar trebui să-și schimbe cursul”.

La peste trei ore distanță, Ministerul german de Externe a reacționat pe X direct la postarea secretarului de stat american.

„Aceasta este democrația. Această decizie este rezultatul unei investigații aprofundate și independente pentru a ne proteja Constituția și statul de drept”, a transmis Ministerul german de Externe într-un răspuns la postarea lui Rubio, pe contul oficial de pe X. „Instanțele independente sunt cele care vor avea ultimul cuvânt. Am învățat din istoria noastră că extremismul de dreapta trebuie să fie oprit”, a mai adăugat instituția.

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 2, 2025

Vicepreședintele JD Vance — care s-a întâlnit cu liderul AfD, Alice Weidel, la München, în februarie, înaintea alegerilor federale din Germania — a criticat și el decizia vineri după-amiază pe X.

„AfD este cel mai popular partid din Germania și de departe cel mai reprezentativ pentru Germania de Est. Acum birocrații încearcă să-l distrugă”, a scris el de pe contul său personal, citând postarea lui Rubio.

The AfD is the most popular party in Germany, and by far the most representative of East Germany. Now the bureaucrats try to destroy it. The West tore down the Berlin Wall together. And it has been rebuilt—not by the Soviets or the Russians, but by the German establishment. https://t.co/Un6suHtSNJ — JD Vance (@JDVance) May 2, 2025

„Occidentul a dărâmat împreună Zidul Berlinului. Iar acum a fost reconstruit — nu de sovietici sau de ruși, ci de establishment-ul german”, a adăugat Vance, într-o postare publicată după reacția guvernului german.

După o investigație de trei ani asupra partidului, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției a publicat un raport de 1 000 de pagini, care menționează încălcări ale principiilor constituționale fundamentale, inclusiv ale demnității umane și ale statului de drept.

„Scopul său este de a exclude anumite grupuri de populație de la participarea egală în societate, de a le supune unor discriminări neconstituționale și, astfel, de a le conferi un statut juridic devalorizat”, a precizat agenția. „Concret, de exemplu, AfD nu consideră cetățenii germani cu istoric de migrație din țări predominant musulmane ca fiind membri egali ai poporului german, așa cum este definit etnic de către partid.”

Este pentru prima dată în istoria modernă a Germaniei când un partid cu reprezentare la nivel național în parlament primește o astfel de clasificare. Anterior, unele filiale regionale ale AfD — precum cele din landurile Saxonia și Turingia — fuseseră deja desemnate ca extremiste.

Noua clasificare nu interzice partidul, dar permite autorităților germane să intensifice măsurile de supraveghere, inclusiv utilizarea informatorilor sub acoperire și monitorizarea comunicațiilor, sub control judiciar. Totodată, decizia crește presiunea asupra partidelor tradiționale de a exclude orice formă de cooperare cu AfD la orice nivel de guvernare.

În replică, conducerea AfD a atacat dur serviciul de informații interne.

Într-o declarație scrisă, liderii partidului, Alice Weidel și Tino Chrupalla, au numit decizia „o lovitură gravă adusă democrației germane”, susținând că măsura a fost luată „în scop politic, pentru a afecta AfD înaintea unei posibile schimbări de guvern”.

„Sondajele actuale arată că AfD este cea mai puternică forță”, au afirmat aceștia. „Guvernul federal mai are doar patru zile de mandat. Serviciul de informații nici măcar nu are un președinte. Iar clasificarea drept ‘caz suspect’ nu a fost finalizată în instanță.”

Liderii AfD au acuzat guvernul german de orchestrarea unei „campanii de defăimare de ultim moment”. „Cu doar câteva zile înainte de o schimbare de guvern, AfD este discreditată și criminalizată public”, au susținut aceștia, afirmând că decizia a fost „în mod clar motivată politic”. Ei au promis că vor continua să conteste în instanță clasificarea, avertizând: „AfD va continua să se apere legal împotriva acestor atacuri defăimătoare care pun în pericol democrația.”