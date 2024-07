Secretarul de stat al SUA i-a reiterat ministrului chinez de externe ”îngrijorarea serioasă cu privire la sprijinul acordat de China” Rusiei

Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, aflat la prima sa vizită în China de la izbucnirea războiului, a solicitat joi în Hong Kong măsuri contra ocolirii sancțiunilor împotriva Rusiei impuse de Occident, în contextul în care firme Chineze sunt acuzate că participă la încălcarea acestor măsuri, anunță AFP, citat de Agerpres.

Ministerul de Externe de la Kiev a comunicat că Kuleba ”a cerut administraţiei din Hong Kong să ia măsuri pentru a împiedica Rusia şi firmele ruseşti să folosească Hong Kong-ul pentru a ocoli măsurile restrictive impuse.”

Şeful diplomaţiei ucrainene a avertizat că ”mașinațiunile Rusiei nu trebuie să strice reputaţia de economie liberală foarte dezvoltată a Hong Kong-ului, fondată pe respectul neabătut al statului de drept.”

El a arătat că restricţiile împotriva Rusiei ”sunt necesare pentru a slăbi capacitatea Rusiei de a purta războiul şi de a ucide oameni în Ucraina.”

Înainte de această oprire în Hong Kong, Kuleba s-a întâlnit cu ministrul chinez de externe Wang Yi, în cadrul căreia a subliniat că ”Ucraina are nevoie de o pace justă și durabilă, nu doar de o iluzie a păcii”.

”Am convenit că toate forțele trebuie să lucreze împreună pentru a găsi un teren comun pe calea restabilirii păcii adevărate, în conformitate cu principiile Cartei ONU. Am discutat și despre agenda noastră bilaterală. I-am mulțumit ministrului Wang Yi pentru ospitalitatea sa și i-am întins o invitație de a vizita Ucraina”, a precizat ministrul ucrainean de externe pe platforma X, fostă Twitter.

Today in China, I held detailed and thorough negotiations with my Chinese counterpart Wang Yi about the path to peace.

I emphasized that Ukraine needs a just and lasting peace, not just an illusion of peace, and I appreciate that this position was reciprocated.

We agreed that… pic.twitter.com/9SrnvgreEm

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2024