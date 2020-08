Secretarul de Stat al SUA, la Praga: Acum nu este Războiul Rece 2.0. China este un adversar mai dificil decât era Uniunea Sovietică

Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri că senatoarea Kamala Harris este ”persoana potrivită” pentru a ajuta la ”reconstrucţia ţării”, după alegerea istorică de a o plasa în cursa pentru a deveni prima femeie vicepreşedinte al SUA, dacă vor câştiga alegerile în faţa lui Donald Trump şi Mike Pence în noiembrie, relatează AFP, potrivit Agerpres.

“Am avut de ales, dar nu am nicio îndoială că am ales persoana potrivită” pentru aceste alegeri “vitale pentru această ţară”, a declarat Biden, cu ocazia primei apariţii împreună cu senatoarea de culoare la Wilmington, în statul Delaware.

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat “surprins” de decizia lui Joe Biden de a candida la Casa Albă în tandem cu senatoarea Kamala Harris, afirmând că aceasta s-a arătat “lipsită de respect” faţă de fostul vicepreşedinte în timpul dezbaterilor democraţilor şi a avut performanţe “mediocre” în campanie.

Candidatul democrat la președinția SUA, Joe Biden, a ales-o pe senatoarea din California Kamala Harris pentru a fi viitoarea vicepreședintă a Statelor Unite în cazul în care Biden va câștiga scrutinul prezidențial din 3 noiembrie în fața lui Donald Trump.

Senatoarea democrată este prima femeie afro-americancă din istorie nominalizată la funcția de vicepreședinte al SUA de unul dintre cele două mari partide. De altfel, dacă fostul vicepreședinte Joe Biden va câștiga alegerile prezidențiale, Kamala Harris va deveni prima femeie vicepreședinte din istoria SUA.

“Am deosebita onoare de a anunța că am ales-o pe Kamala Harris, un luptător neînfricat pentru oamenii de rând și unul dintre cei mai buni funcționari publici din țară – în calitate de vicepreședinte”, a scris Biden, pe Twitter.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

