Secretarul de Stat al SUA Mike Pompeo oferă garanții Regatului Unit: Vom fi la ușă, cu stiloul în mână, pentru a semna un acord comercial după ce Brexit-ul se va fi produs

România va continua să susțină activ aspirațiile Georgiei de aderare la Uniunea Europeană și la Organizația Tratatului Nord-Atlantic, potrivit unui mesaj al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) publicat miercuri pe pagina de Twitter a instituției cu ocazia comemorării a 11 ani de la începerea conflictului ruso-georgian, informează Agerpres.

”România reafirmă cu putere nevoia ca integritatea teritorială şi suveranitatea Georgiei să fie respectate în întregime. Vom continua să susţinem activ aspiraţiile Georgiei către UE şi NATO”, este mesajul transmis de MAE, redactat în engleză.

#Romania strongly reaffirms the need to fully respect the sovereignty and territorial integrity of #Georgia. We will continue to actively support Georgia’s aspirations towards #EU and #NATO @MFAgovge

