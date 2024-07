Secretarul de stat Alexandru Rogobete: România va beneficia de cele mai înalte tehnologii pentru digitalizarea sistemului medical

Republica Moldova și Comisia Europeană au semnat ieri, 8 iulie, acordul privind achizițiile publice comune în domeniul sănătății, în timpul unei vizite oficiale la Chișinău a comisarului pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides. R. Moldova este acum cea de-a șasea țară candidată la UE care devine parte a acordului, informează un comunicat oficial al Executivului European.

Acordul privind achizițiile publice comune este un mecanism juridic și operațional care permite țărilor participante să își unească forțele în fața unei amenințări grave la adresa sănătății și să achiziționeze în comun bunuri esențiale, precum medicamente și echipamente medicale. De exemplu, în timpul pandemiei COVID-19, acesta a permis țărilor participante să achiziționeze echipamente de protecție, ace și seringi pentru vaccinarea COVID-19, ventilatoare și medicamente în condiții echitabile.

Comisiarul european pentru sănătate a asigurat oficialii de peste Prut de sprijinul UE pentru consolidarea sistemului de sănătate din Republica Moldova: „Întâlnire importantă cu Ministrul Sănătății din Republica Moldova pentru un schimb de opinii aprofundat cu privire la sectorul sănătății din țară și la calea către integrarea în UE. Am asigurat-o că UE va continua să sprijine consolidarea sistemului de sănătate din Moldova, în beneficiul tuturor cetățenilor”, a transmis Stella Kyriakides.

