Secretarul de stat american a anulat întâlnirea cu ministrul rus de externe, iar Casa Albă anunță că nu mai există planuri pentru întrevederea Biden-Putin

Principiile „Cartei Naţiunilor Unite nu sunt un meniu a la carte”, iar Rusia trebuie „să le aplice pe toate” în privinţa Ucrainei, a afirmat marţi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, criticând aspru Kremlinul, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Nu pot fi aplicate selectiv. Toate statele membre le-au acceptat şi toate trebuie să le aplice”, a insistat el, reiterând că recunoaşterea de către Moscova a „aşa-zisei independenţe” a zonelor separatiste a fost „o încălcare a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii Ucrainei”.

„Este o lovitură fatală pentru acordurile de la Minsk aprobate de Consiliul de Securitate”, a continuat şeful ONU, într-o declaraţie de presă.

Întrebat dacă el consideră că există un “genocid” în curs de desfăşurare în estul Ucrainei, aşa cum a afirmat preşedintele rus Vladimir Putin, Antonio Guterres a respins această idee. „Nu cred că este cazul”, a spus el, amintind că „genocidul este o crimă care este clar definită”.

„Sunt profund tulburat de ultimele evoluții în ceea ce privește Ucraina. În acest moment critic, fac apel la o încetare imediată a focului și la restabilirea statului de drept. Avem nevoie de dezescaladare acum”, a scris Guterres, pe Twitter.

