Secretarul de stat american a discutat cu ministrul german de Externe despre eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat telefonic cu ministrul german de Externe, Johann Wadephul, despre „eforturile în curs pentru a facilita încheierea războiului din Ucraina.”

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, oficialul american „a reafirmat că obiectivele Statelor Unite sunt de a pune capăt conflictului cât mai curând posibil și de a realiza o pace durabilă.”

O delegație ucraineană condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a întâlnit duminică cu reprezentanți de rang înalt ai SUA, în Florida, pentru a discuta despre eforturile de pace.

„Vrem ca poporul ucrainean să iasă din acest război nu doar pentru a-și reconstrui țara, ci pentru a o reconstrui într-un mod care o va face mai puternică și mai prosperă ca niciodată. Așadar, ceea ce facem aici astăzi este cuprinzător. Nu e vorba doar de termenii care pun capăt luptelor; e vorba și de termenii care vor pune bazele prosperității pe termen lung a Ucrainei. Cred că am început să punem fundația pentru asta, cu siguranță, la Geneva”, a evidențiat secretarul american al SUA, Marco Rubio, după întâlnire.

După acest dialog americano-ucrainean, emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va avea o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a promova un plan de pace pentru Ucraina.

Săptămâna aceasta se anunță „crucială” pentru Ucraina, afirmă Kaja Kallas, îngrijorată că toată presiunea va fi exercitată asupra Ucrainei.

Acesta este unul dintre motivele pentru care europenii au făcut scut în jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„În prezent, nu există un plan finalizat cu privire la chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski” a declarat Emmanuel Macron în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său ucrainean, desfășurată la Paris.

Președintele francez a mai spus că discuțiile privind înghețarea activelor și garanțiile de securitate se află încă „într-o fază preliminară”.

UE a întâmpinat obstacole în utilizarea a 140 de miliarde de euro din rezervele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații către Ucraina, din cauza rezistenței Belgiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat la Paris pentru a-și manifesta sprijinul, în contextul în care se confruntă cu presiuni intense din partea administrației președintelui american Donald Trump pentru a face concesii în vederea încheierii războiului.

El a declarat că planul de pace propus de SUA, care inițial includea concesii teritoriale și limitări ale dimensiunii armatei de la Kiev, s-a „îmbunătățit”.

„Procesul nu s-a încheiat, problema teritorială este cea mai dificilă”, a afirmat el. Planul inițial prevedea ca Ucraina să renunțe la unele dintre pozițiile sale defensive cheie din estul țării; Zelenski a insistat, de asemenea, că Constituția Ucrainei nu îi permite să cedeze părți din teritoriul țării Rusiei.

Zelenski a subliniat că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru a proteja Ucraina împotriva unui alt atac rus.

„Pacea trebuie să devină cu adevărat durabilă”, a spus el.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul dorește mai întâi un acord de pace înainte de a discuta despre oferirea de garanții de securitate Ucrainei. Planul inițial în 28 de puncte pregătit de trimisul special al SUA Steve Witkoff și negociatorul rus Kirill Dmitriev exclude aderarea Ucrainei la NATO.