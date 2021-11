Secretarul de stat american a discutat cu omologul francez despre ”îngrijorătoarea activitate militară rusă” în Ucraina

Statele Unite reafirmă sprijinul pentru Polonia în fața ”exploatării cinice a migranților vulnerabili de către regimul Lukașenko”, i-a transmis secretarul de stat american, Antony Blinken, omologului său polonez, Zbigniew Rau, într-o convorbire telefonică.

Cei doi au condamnat cu fermitate ”instrumentalizarea migranților vulnerabili și i-au solicitat lui Lukașenko să abordeze cauzele impunerii sancțiunilor de către Occident, și anume încălcarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale poporului belarus.”

1/2 FM @RauZbigniew had a phone call with US Secretary of State @SecBlinken.

FM Rau outlined the criteria that Poland will consider in assessing its development and when taking further decisions. pic.twitter.com/cZNvEZfeK8

