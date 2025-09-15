SUA
Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul ferm” al SUA pentru atingerea obiectivelor în Gaza: Trump dorește ca războiul să se „încheie”
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, în timpul unei vizite în Israel, că Washingtonul va rămâne ferm în sprijinul acordat aliatului său în războiul din Gaza și a cerut eradicarea Hamas, informează Le Monde.
„Populația din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu poate începe până când Hamas nu va fi eliminat”, a declarat Rubio reporterilor, vorbind alături de premierul Benjamin Netanyahu.
„Puteți conta pe sprijinul nostru ferm”, a promis oficialul american, în contextul în care Qatar se pregătește să găzduiască un summit împreună cu liderii lumii arabe și musulmane după atacurile aeriene israeliene asupra unor lideri Hamas, aflați în Doha, săptămâna trecută, anunță France 24.
Netanyahu a declarat că vizita lui Rubio a reprezentat un „mesaj clar” că Statele Unite sunt de partea Israelului și l-a lăudat pe președintele Donald Trump pentru sprijinul acordat, numindu-l „cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată”.
Rubio a criticat planurile țărilor occidentale de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că acestea „încurajează” Hamas. „Sunt în mare parte simbolice (…) singurul impact pe care îl au este acela de a face Hamas să se simtă mai încurajat”, a afirmat el.
Secretarul de stat american a mai spus că Trump dorește ca războiul din Gaza să fie „încheiat” – ceea ce ar însemna eliberarea ostaticilor și asigurarea că Hamas „nu mai reprezintă o amenințare”.
În timp ce Statele Unite reafirmă sprijinul pentru obiectivele Israelului în Gaza, Uniunea Europeană, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale.
Zeci de mii de palestinieni au murit în atacurile aeriene și terestre ale forțelor israeliene care au urmat după atacul Hamas din octombrie, când 1.200 de persoane au decedat, majoritatea civili, iar alte 200 au fost luate captive.
SUA
UE îi reamintește lui Trump că se află deja în plin proces de renunțare treptată la combustibilii fosili din Rusia: Este ceva ce facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului din Ucraina
Uniunea Europeană i-a răspuns președintelui american Donald Trump, amintindu-i că a început deja să renunțe treptat la combustibilii fosili din Rusia, informează The Guardian.
În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
„Renunțarea treptată la combustibilii fosili ruși este ceva ce facem și facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului, cu o foaie de parcurs foarte clară, având acum chiar și o propunere legislativă clară pentru a renunța treptat la gazul care încă mai intră în UE … Este un demers în care UE s-a implicat foarte activ și avem o foaie de parcurs foarte clară, precum și modalități de punere în aplicare”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Paula Pinho.
Președintele american Donald Trump a arătat sâmbătă că este pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor face același lucru și când toate statele din Alianță vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.
Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.
Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Lucrul acesta a fost reiterat de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.
Comisia Europeană plănuiește să elimine complet gazul rusesc de pe piața europeană până la finalul anului 2027, într-o decizie ambițioasă a UE care marchează o schimbare majoră în politica energetică europeană.
De la 1 ianuarie 2026, importul de gaze naturale prin conducte sau sub formă de gaze naturale lichefiate transportate pe mare va fi interzis, cu excepția unor circumstanțe specifice, care ar include contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2026.
Într-o măsură fără precedent, gazul care ajunge în UE prin Rusia, cum ar fi prin punctele de interconectare din Serbia, va fi considerat gaz rusesc, cu excepția cazului în care are documente clare care demonstrează că provine din altă parte.
De asemenea, țările vor trebui să publice noi „planuri de diversificare” care să arate cum vor pune capăt dependenței de petrolul și gazul rusesc.
Vor fi interzise și contractele pe termen lung pentru serviciile de terminal GNL pentru clienții din Rusia sau controlați de întreprinderi rusești. Se va asigura astfel redirecționarea capacității terminalelor către furnizori alternativi, ceea ce va consolida, în cele din urmă, reziliența piețelor energiei.
MAREA BRITANIE
Regatul Unit și SUA vor semna un „parteneriat istoric” în domeniul energiei nucleare cu ocazia vizitei lui Trump la Londra. Keir Starmer: Ne pune pe „drumul cel bun către o epocă de aur a energiei nucleare”
Regatul Unit și Statele Unite urmează să semneze un acord de colaborare pentru creșterea energiei nucleare în timp vizitei de stat a președintelui american Donald Trump din această săptămână în Marea Britanie, a dezvăluit guvernul britanic, precizând că aceasta va contribui la asigurarea investițiilor pentru finanțarea de noi centrale nucleare, informează Reuters, citat de Agerpres.
Londra dorește o expansiune istorică a energiei nucleare, cu accent pe implementarea reactoarelor modulare mici, care urmează să fie folosite și în România pentru extinderea capacității energiei nucleare.
Donald Trump va sosi marți în Regatul Unit pentru o vizită de două zile, în timpul căreia el și premierul Keir Starmer vor anunța acest parteneriat în domeniul energiei nucleare.
Colaborarea își propune să accelereze noile proiecte și investiții, inclusiv planurile care urmează să fie anunțate de compania americană de reactoare nucleare X-Energy și de compania britanică Centrica de a construi până la 12 reactoare modulare de ultimă generație în Hartlepool, urmând ca ulterior să se deruleze un program la nivel național care vizează o flotă de centrale nucleare cu o capacitate totală de 6 GW.
Potrivit companiilor, proiectul Hartlepool ar genera energie suficientă pentru a alimenta până la 1,5 milioane de locuințe și ar crea până la 2 500 de locuri de muncă de calitate.
Companiile estimează că programul global ar putea genera o valoare economică de cel puțin 40 de miliarde de lire sterline, din care 12 miliarde de lire sterline ar fi concentrate în nord-estul Angliei.
Potrivit unui comunicat al Guvernului britanic, companiile Holtec, EDF și Tritax au planuri de dezvoltare a unor centre de date avansate alimentate de reactoare modulare mici la fosta centrală electrică pe cărbune Cottam din Nottinghamshire.
Holtec estimează valoarea proiectului la aproximativ 11 miliarde de lire sterline și se așteaptă ca acesta să creeze mii de locuri de muncă în domeniul construcțiilor pentru personal cu înaltă calificare, precum și locuri de muncă pe termen lung în operațiuni pentru comunitatea locală.
De asemenea, firmele Last Energy și DP World urmăresc să înființeze una dintre primele centrale nucleare micro modulare din lume, susținută de o investiție privată de 80 de milioane de lire sterline, pentru a debloca o sursă de energie curată pentru extinderea portului și parcului de afaceri London Gateway al DP World.
Urenco și Radiant urmează să semnează un acord, în valoare de aproximativ 4 milioane de lire sterline, pentru furnizarea de combustibil HALEU avansat pe piața din SUA.
Urenco construiește o instalație de combustibili avansați în Marea Britanie, cofinanțată de guvernul britanic, și explorează posibilitatea construirii unei instalații similare în SUA.
TerraPower și KBR intenționează să realizeze studii și să evalueze amplasamente în Regatul Unit pentru implementarea tehnologiei avansate de reactoare Natrium, fiecare reactor Natrium generând aproximativ 1.600 de locuri de muncă în construcții și 250 de locuri de muncă permanente și furnizând energie nucleară sigură, fiabilă și flexibilă, combinată cu stocarea energiei la scară gigawatt.
„Acest parteneriat nuclear istoric între Marea Britanie și SUA nu vizează doar alimentarea cu energie a locuințelor noastre, ci și alimentarea economiei, comunităților și ambițiilor noastre. Aceste angajamente majore ne pun pe drumul cel bun către o epocă de aur a energiei nucleare, care va reduce facturile gospodăriilor pe termen lung, oferind în același timp mii de locuri de muncă bune pe termen scurt. Împreună cu SUA, construim o epocă de aur a energiei nucleare, care plasează ambele țări în fruntea inovării și investițiilor globale”, a transmis premierul Keir Starmer.
Urmărind o creștere a economiei americane, Donald Trump caută noi piețe care să ajute companiile SUA să se dezvolte.
Într-o declarație susținută la Bruxelles, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la țările europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.
INTERNAȚIONAL
Donald Trump își înăsprește poziția față de Moscova, catalogând Rusia drept agresor în războiul împotriva Ucrainei
Președintele american Donald Trump a catalogat în cele din urmă Rusia drept agresorul în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, scrie Politico Europe.
Referindu-se la victimele din rândul trupelor ucrainene și ruse, Trump a declarat duminică reporterilor: „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Unii mai mulți din Rusia, dar când ești agresorul, pierzi mai mult.”
Trump a refuzat anterior să condamne Moscova pentru invazie, administrația sa alăturându-se Rusiei și Coreei de Nord în februarie pentru a respinge o moțiune a ONU care susținea integritatea teritorială a Ucrainei și condamna Rusia.
De asemenea, SUA s-au opus unei declarații a G7 din februarie în care Rusia era numită agresor. Trump a dat vina pe Ucraina pentru război, afirmând în aprilie: „Nu începi un război împotriva cuiva de 20 de ori mai mare decât tine și apoi speri că oamenii îți vor da niște rachete”.
Însă poziția lui Trump față de Kremlin s-a schimbat în cursul verii, administrația sa exercitând o presiune tot mai mare asupra lui Vladimir Putin, în contextul în care președintele rus blochează eforturile lui Trump de a media negocierile directe de pace cu Zelenski.
„Am oprit șapte războaie și am crezut că acesta va fi ușor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil”, a declarat Trump duminică, referindu-se la invazia rusă. „Cred că trebuie să vorbesc eu în locul lor. Ei (Zelenski și Putin) se urăsc reciproc. Se urăsc atât de mult încât nu pot respira.”
Având în vedere că poziția mai dură a lui Trump nu a reușit să-l determine pe Putin să se așeze la masa negocierilor cu Zelenski, administrația americană se confruntă cu cereri tot mai insistente de a impune sancțiuni mai severe împotriva Rusiei. Duminică, Trump a afirmat că intenționează să facă acest lucru, dar numai după ce Europa va înceta să mai cumpere petrol rusesc și își va înăspri propriul regim de sancțiuni.
Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.
Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Lucrul acesta a fost reiterat săptămâna aceasta de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul ferm” al SUA pentru atingerea obiectivelor în Gaza: Trump dorește ca războiul să se „încheie”
Grindeanu a evocat “impozitarea progresivă” în discuțiile cu secretarul general OCDE: Obiectivul aderării la OCDE trebuie însoțit de reforme pentru cetățeni și mediul de afaceri
Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună
Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
UE își reiterează angajamentul de a proteja democrația în fața „provocărilor fără precedent” precum dezinformarea și manipularea: Este o chestiune de securitate și valori
INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova
7 din 10 români consideră benefică utilizarea mai intensă a tehnologiei digitale în școli, dar semnalează și un set de bariere semnificative care îngreunează procesul (studiu Ipsos pentru Edge Institute)
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
UE îi reamintește lui Trump că se află deja în plin proces de renunțare treptată la combustibilii fosili din Rusia: Este ceva ce facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului din Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA6 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO5 days ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO5 days ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO5 days ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Axa globală anti-sistem a Chinei – Rusia, Coreea de Nord, Iran și, mai nou, India