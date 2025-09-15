Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul ferm” al SUA pentru atingerea obiectivelor în Gaza: Trump dorește ca războiul să se „încheie”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, în timpul unei vizite în Israel, că Washingtonul va rămâne ferm în sprijinul acordat aliatului său în războiul din Gaza și a cerut eradicarea Hamas, informează Le Monde.

„Populația din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu poate începe până când Hamas nu va fi eliminat”, a declarat Rubio reporterilor, vorbind alături de premierul Benjamin Netanyahu.

„Puteți conta pe sprijinul nostru ferm”, a promis oficialul american, în contextul în care Qatar se pregătește să găzduiască un summit împreună cu liderii lumii arabe și musulmane după atacurile aeriene israeliene asupra unor lideri Hamas, aflați în Doha, săptămâna trecută, anunță France 24.

Netanyahu a declarat că vizita lui Rubio a reprezentat un „mesaj clar” că Statele Unite sunt de partea Israelului și l-a lăudat pe președintele Donald Trump pentru sprijinul acordat, numindu-l „cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată”.

Rubio a criticat planurile țărilor occidentale de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că acestea „încurajează” Hamas. „Sunt în mare parte simbolice (…) singurul impact pe care îl au este acela de a face Hamas să se simtă mai încurajat”, a afirmat el.

Secretarul de stat american a mai spus că Trump dorește ca războiul din Gaza să fie „încheiat” – ceea ce ar însemna eliberarea ostaticilor și asigurarea că Hamas „nu mai reprezintă o amenințare”.

În timp ce Statele Unite reafirmă sprijinul pentru obiectivele Israelului în Gaza, Uniunea Europeană, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale.

Zeci de mii de palestinieni au murit în atacurile aeriene și terestre ale forțelor israeliene care au urmat după atacul Hamas din octombrie, când 1.200 de persoane au decedat, majoritatea civili, iar alte 200 au fost luate captive.