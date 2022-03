Secretarul de stat american și ministrul ucrainean de externe au discutat despre eforturile diplomatice pentru a opri războiul ales de Putin

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a purtat o nouă convorbire telefonică cu șeful diplomației Ucrainei, Dmytro Kuleba, prilej cu care a reiterat sprijinul SUA în apărarea Ucrainei împotriva agresiunii brutale continue a Kremlinului, potrivit comunicatului oficial.

Blinken a oferit sprijinul continuu poporului și guvernului ucrainean și condamnat atacurile continue ale Federației Ruse asupra orașelor ucrainene, care au provocat tot mai multe victime civile.

De asemenea, secretarul Blinken și ministrul de externe Kuleba au discutat despre eforturile diplomatice în curs de desfășurare pentru a opri războiul ales de Putin. Secretarul a reiterat solidaritatea fermă a Statelor Unite cu Ucraina în apărarea împotriva agresiunii brutale continue a Kremlinului.

Ministrul ucrainean a transmis că SUA și Ucraina sunt de acord să „facă mai mult pentru a opri agresiunea rusă”: „Într-o convorbire cu secretarul de stat american am coordonat continuarea sprijinului pentru Ucraina. Amândoi suntem de acord că trebuie să se facă mai mult pentru a opri agresiunea rusă și pentru a trage Rusia la răspundere pentru crimele sale. Mulțumim SUA pentru că au fost ferm alături de poporul ucrainean. Ucraina va învinge”, a scris Dmytro Kuleba pe contul de Twitter.

In a call with @SecBlinken we coordinated further support for Ukraine. We both agree that more needs to be done to stop Russian aggression and hold Russia accountable for its crimes. Grateful to the U.S. for firmly standing by the people of Ukraine. Ukraine will prevail.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022