Secretarul de stat american va discuta cu omologii din G7 despre eforturile de pace ale SUA pentru Ucraina și Gaza, dar și despre comerț și securitate maritimă

Țările G7 au convenit să scutească Statele Unite de la aplicarea unei cote minime de 15% pentru impozitul pe profit, a anunțat președinția canadiană a G7 într-o declarație făcută sâmbătă seara, informează Politico Europe.

Ceilalți membri ai grupului țărilor industrializate occidentale au cedat pentru a-și proteja propriile firme de amenințarea cu represalii a Washingtonului.

„Este un compromis onorabil, deoarece ne scutește de represaliile automate ale secțiunii 899 din marea și frumoasa lege”, a declarat ministrul italian al finanțelor, Giancarlo Giorgetti, pentru presa locală.

Declarația G7 sugerează crearea unui „sistem paralel” care să excludă firmele americane de la normele fiscale minime și „să faciliteze continuarea progreselor în vederea stabilizării sistemului fiscal internațional”.

Acordul vine în contextul în care UE și SUA sunt blocate în discuții comerciale cu miză importantă înainte de termenul limită de 9 iulie, dată la care președintele american Donald Trump a amenintat că va majora tarifele pentru produsele europene până la 50% dacă nu se ajunge la un acord.

Într-un semn de destindere, UE, Canada, Japonia și Regatul Unit au convenit să scutească SUA de aplicarea impozitului minim de 15 % asupra multinaționalelor, în încercarea de a evita contramăsurile Washingtonului.

Impozitul minim a fost un element-cheie al unui acord, intermediat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care a fost convenit de aproape 140 de țări în 2021 pentru a crea un sistem fiscal global mai echitabil. Congresul Statelor Unite nu a ratificat niciodată acest acord.

În schimbul scutirii, SUA au fost de acord să renunțe la o așa-numită taxă de răzbunare împotriva altor țări care impun taxe pretins „discriminatorii” firmelor americane. Factorii de decizie din SUA au fost supuși unor presiuni intense pentru a atenua taxa discutată, pe fondul temerilor că aceasta ar fi diminuat investițiile străine în țară.

„De asemenea, recunoaștem că eliminarea secțiunii 899 este esențială pentru această înțelegere generală”, se arată în declarația G7.

Administrația Trump a luat în vizor o regulă din acordul OCDE – așa-numita regulă privind profiturile neimpozitate – care obligă țările care depășesc limita de impozitare de 15% să redistribuie veniturile neîncasate către țările străine.

Trump a criticat această dispoziție – care este menită să uniformizeze condițiile de concurență și să evite concurența fiscală – pe motiv că ar limita suveranitatea și ar da veniturile fiscale ale SUA altor țări.

„Administrația Trump rămâne vigilentă față de toate taxele străine discriminatorii și extrateritoriale aplicate împotriva americanilor”, a scris într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X secretarul american pentru comerț, Scott Bessent.

Cu toate acestea, scutirea SUA de la un element-cheie al acordului reprezintă o concesie majoră pentru țările UE – precum Franța – care au fost susținători importanți ai acordului fiscal.

Aproape 140 de jurisdicții din întreaga lume au aderat la norma care instituie un impozit minim pe profit, „de cel puţin 15%”, care îşi propune să pună capăt paradisurilor fiscale.

În Uniunea Europeană, aceste prevederi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Normele se vor aplica grupurilor multinaționale de societăți și grupurilor naționale de mari dimensiuni din UE, cu venituri financiare combinate de peste 750 de milioane de euro pe an. Normele propuse se vor aplica oricărui grup mare de societăți, atât național, cât și internațional, cu o societate-mamă sau o filială situată într-un stat membru al UE.

Directiva include un set comun de norme privind modul de calculare și de aplicare a unui „impozit suplimentar” datorat într-o anumită țară în cazul în care cota efectivă de impozitare este mai mică de 15 %.

În cazul în care o filială nu este supusă cotei efective minime într-o țară străină în care este situată, statul membru al societății-mamă va aplica, de asemenea, un impozit suplimentar pentru aceasta din urmă. În plus, directiva asigură impozitarea efectivă în situațiile în care societatea-mamă este situată în afara UE într-o țară cu un nivel scăzut de impozitare care nu aplică norme echivalente.