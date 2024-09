Secretarul de stat american va merge la Londra pentru a discuta despre Orientul Mijlociu și Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o întrevedere cu premierul italian Giorgia Meloni, la Cernobbio, în nordul Italiei, a anunţat președinția Ucrainei.

Această întrevedere a avut loc în marja forumului economic The European House-Ambrosetti care a început vineri pe malul lacului Como, forum la care a participat de asemenea prim-ministrul ungar Viktor Orban, a cărui ţară exercită președinția Consiliului Uniunii Europene, scrie Agerpres.

După o vizită în Germania, unde a participat la reuniunea susținătorilor internaționali ai Kievului și a avut o întrevedere cu cancelarul german Olaf Scholz, Zelenski a sosit vineri seara la Cernobbio pentru a pleda cauza Ucrainei în Italia.

„În marja Forumului Ambrosetti, am avut o întâlnire cu Giorgia Meloni. Unul dintre subiectele-cheie pe care le-am discutat a fost redresarea și reconstrucția Ucrainei, concentrându-ne în special pe refacerea sistemului nostru energetic. Apreciem profund decizia Italiei de a găzdui următoarea Conferință privind redresarea Ucrainei în 2025”, a scris Zelenski pe rețeaua X.

De asemenea, cei doi au vorbit și despre punerea în aplicare a „formulei de pace”, în care Italia joacă „un rol activ”. „Îi mulțumesc Giorgiei și poporului italian pentru sprijinul și eforturile lor comune în restabilirea unei păci juste”, a mai spus președintele ucrainean.

On the sidelines of the Ambrosetti Forum, I had a meeting with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni.

One of the key topics we discussed was Ukraine’s recovery and reconstruction, particularly focusing on the restoration of our energy system. We… pic.twitter.com/ZKBFzoIniF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2024