Secretarul de stat Ana Tinca a încurajat companiile americane să-și sporească prezența în România, folosindu-se de oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a primit joi, 23 octombrie, o delegație a Consiliului de Afaceri Româno-American (American Romanian Business Council – AMRO), condusă de președintele executiv al AMRO, Eric Stewart. Reuniunea, la care au participat reprezentanți a 16 companii americane, a avut loc în contextul vizitei anuale a AMRO în România, desfășurată în acest an în perioada 21-23 octombrie.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, oficialul român a evidențiat, cu acest prilej, interesul țării noastre pentru întărirea Parteneriatului Strategic cu SUA și a relației transatlantice, în care aspectele economice, comerciale și ținând de domeniul energiei joacă un rol deosebit de important.
Ana Tinca a evidențiat prioritatea acordată de Ministerul Afacerilor Externe gestionării provocărilor și oportunităților rezultate din contextul geopolitic regional și euroatlantic, cu obiectivul de a dezvolta posibilitățile de colaborare transatlantică, de a sprijini investițiile reciproce și de a intensifica comerțul bilateral.
Aderarea României la OCDE, dezvoltarea conectivității regionale și cooperarea cu SUA în consolidarea securității energetice a regiunii sunt exemple de acțiuni susținute constant de Ministerul Afacerilor Externe.
Secretarul de stat român a încurajat companiile americane participante să-și sporească prezența în România, folosindu-se de oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră, inclusiv ca platformă pentru accesarea de piețe terțe.
Șeful delegației companiilor americane, Eric Stewart, a punctat sprijinul AMRO pentru eforturile României pe dosare precum aderarea la OCDE și includerea în Programul Visa Waiver, respectiv interesul companiilor membre pentru întărirea propriei prezențe în România. Acesta a subliniat, totodată, relevanța reformelor legislative și a stabilității fiscale și economice pentru promovarea unui mediu de afaceri care să stimuleze investițiile străine.
Alte subiecte abordate în contextul reuniunii s-au referit la situația regională și importanța în creștere a Mării Negre și a infrastructurii de conectare energetică din regiune, importanța cooperărilor în industria de apărare și în domeniul cibernetic, respectiv cadrul național și european în domeniul reglementărilor de mediu și al exploatării resurselor energetice.
Summitul UE: România susține ca activele înghețate ale Rusiei să garanteze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, declară Nicușor Dan, anticipând discuții intense între lideri
Corespondență din Bruxelles
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European, că liderii europeni vor discuta despre „surse de unde mai găsim bani pentru Ucraina” și despre „fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre”.
Șeful statului a explicat că această temă a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni, iar o decizie finală ar putea fi amânată.
„E o discuție care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem în discuția liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a spus președintele, în cadrul unor declarații de presă.
Referindu-se la posibilitatea ca ajutorul pentru Ucraina să fie acoperit din bugetele naționale, președintele Nicușor Dan a precizat că varianta principală susținută de România rămâne folosirea activelor rusești înghețate ca garanție pentru Ucraina.
„Pentru moment, varianta principală este cea cu activele înghețate și, până la bugetul Uniunii din 2028, să existe doar o garanție a statelor membre pe banii ăștia”, a explicat el.
Întrebat despre eficiența sancțiunilor impuse Rusiei, inclusiv de către Statele Unite, pentru a-l aduce pe liderul rus Vladimir Putin la masa tratativelor de pace, șeful statului a subliniat efectul lor economic și a susținut continuarea măsurilor restrictive.
„Nu pot să anticipez asta. În orice caz, fiecare din pachetele de sancțiune a afectat economic Rusia, și faptul că probabil se va adopta pachetul 19 e un lucru bun”, a conchis el.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles abordează agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Uniunea Europeană va conveni joi, în principiu, să acorde Ucrainei finanțarea de care are nevoie pentru următorii doi ani, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în ciuda amenințării Belgiei de a bloca planul de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a ajuta Kievul.
La sosirea la summitul de la Bruxelles, mai mulți lideri europeni au adoptat poziții cu privire la această temă care menține discordia între statele membre, mai ales pe fondul îngrijorărilor Belgiei, țara unde activează Euroclear, firma care are în gestiune o mare parte din aceste active.
Premierul belgian Bart De Wever a prezentat trei cerințe pentru utilizarea activelor imobilizate ale Rusiei în vederea acordării unui împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, potrivit Reuters.
În schimb, prim-ministrul leton Evika Siliņa a respins îngrijorările Belgiei cu privire la mobilizarea activelor înghețate care se află în Belgia, sugerând că există mecanisme juridice și financiare viabile pentru a merge mai departe.
„Nu vom retrage niciodată aceste active… ele nu vor fi confiscate”, a spus ea, referindu-se la propunerea Comisiei care prevede ca Ucraina să ramburseze împrumutul numai dacă Rusia plătește reparații postbelice Kievului.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
ICI București, la People Empowering Business Forum & Awards Gala: Investim constant în instruirea echipei și promovăm etica în AI, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și sustenabilă a tehnologiei
ICI București a participat la cea de-a 11-a ediție a People Empowering Business Forum & Awards Gala, un eveniment dedicat liderilor și echipelor care modelează viitorul mediului de afaceri prin inovație, tehnologie și leadership transformațional.
Organizat de The Diplomat-Bucharest miercuri, 22 octombrie 2025, evenimentul a reunit profesioniști de top, reprezentanți ai mediului public și privat, și lideri din domenii diverse ale economiei românești.
În cadrul Leaders’ Talks Forum, discuțiile au explorat tematici cheie pentru anul 2025: ascensiunea inteligenței artificiale, incluziunea și diversitatea (DEI), wellbeing-ul organizațional, ESG, mentoratul social și redefinirea productivității. Accentul a fost pus pe crearea unor culturi organizaționale coezive și adaptabile, care valorifică potențialul uman și stimulează dezvoltarea competențelor digitale.
„La ICI București, avem foarte mulți colegi sub 30 de ani, care au venit alături de noi prin programe de internship sau atrași de proiecte majore precum RO AI Factory. Această generație aduce energie și viziune nouă, în timp ce specialiștii cu experiență contribuie prin mentorat la formarea lor profesională. Un alt proiect care atrage colegi noi este reprezentat de BSC AI Factory, în cadrul căruia dezvoltăm scenarii de utilizare a inteligenței artificiale în diverse domenii, de la schimbări climatice și sănătate, până la securitate națională. Investim constant în instruirea echipei și promovăm etica în AI, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și sustenabilă a tehnologiei.” a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general ICI București, în cadrul primei sesiuni a forumului.
People Empowering Business Forum & Awards Gala, aflat la a 11-a ediție, este o platformă dedicată recunoașterii și promovării liderilor și echipelor care inspiră schimbare și performanță în mediul de afaceri românesc. Evenimentul din acest an a subliniat importanța colaborării, inovației și responsabilității sociale, oferind participanților ocazia de a împărtăși viziuni despre viitorul muncii într-o lume tot mai digitalizată.
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW
PPC Renewables România va începe lucrările la cea de-a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei. Capacitatea parcului, a cărui primă fază de 140 MW este în construcție, va fi majorată cu 85 MW, prin construirea a 14 noi turbine eoliene de 6,1 MW fiecare.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, turbinele vor fi amplasate în proximitatea localității Bogdănița și vor ridica puterea totală instalată a proiectului la peste 225 MW.
„Continuăm să facem pași concreți în dezvoltarea portofoliului nostru și rămânem primul investitor privat major care contribuie la dezvoltarea regională a Moldovei. După prima etapă a parcului eolian de 140 MW de la Deleni, extindem investiția cu încă 85 MW prin acest proiect. Astfel, contribuim cu peste 225 MW de energie verde în mixul energetic național și sprijinim reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării,” a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Proiectul face parte din programul de extindere a portofoliului de energie regenerabilă al PPC Renewables România și continuă investiția locală începută prin parcul eolian Deleni de 140 MW, aflat deja într-o etapă avansată de construcție. În ultimul an, PPC Renewables România a extins portofoliul de energie verde, ajungând la peste 1,3 GW, prin noi proiecte eoliene, fotovoltaice și de stocare.
Extinderea producției din surse regenerabile în regiunea Moldovei contribuie la diversificarea geografică a mixului energetic național și la consolidarea securității energetice. Împreună, cele două proiecte vor ajuta la reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării, în contextul în care energia regenerabilă devine o componentă tot mai importantă pentru siguranța energetică a României.
În urma finalizării celor două etape, PPC Renewables România va depăși pragul de 1,5 GW în capacități de energie din surse regenerabile. În prezent, PPC Renewables România are o capacitate instalată de peste 1,3 GW și este cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
