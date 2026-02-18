Secretarul de stat Cristian Bușoi, în discuție cu Comisia Europeană: România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat miercuri, 18 februarie, că a avut o întâlnire la București cu Klaus-Dieter Borchardt, coordonator european pentru interconectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC), discuțiile vizând prioritățile României în sectorul energetic și cooperarea regională în domeniu.

Potrivit mesajului publicat pe Facebook, oficialul român a prezentat principalele direcții strategice ale României, inclusiv investițiile în energia nucleară, considerate o sursă stabilă, sigură și cu emisii reduse de carbon, precum și rolul gazului natural ca soluție de tranziție pentru menținerea echilibrului sistemului energetic. Un accent important a fost pus și pe dezvoltarea interconectărilor energetice la nivel regional.

Cristian Bușoi a subliniat că „România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune și în dezvoltarea unei piețe energetice europene mai accesibile, mai integrate și mai reziliente”.

În acest context, oficialul a evidențiat importanța coridorului BRUA, care oferă acces la surse alternative de aprovizionare și contribuie la creșterea conectivității regionale, precum și necesitatea consolidării Coridorului Vertical de Gaze, proiect care ar urma să faciliteze transportul gazelor naturale către Republica Moldova și Ucraina, dar și către statele din Europa Centrală.

De asemenea, proiectul Neptun Deep a fost prezentat drept un obiectiv strategic major, cu impact nu doar pentru securitatea energetică a României, ci și pentru cea europeană.

Potrivit secretarului de stat, inițiativa CESEC rămâne principalul cadru de coordonare regională, prin alinierea planificării infrastructurii energetice, accelerarea acordurilor de interconectare și aplicarea consecventă a regulilor pieței energetice europene în regiune.