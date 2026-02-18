ENERGIE
Secretarul de stat Cristian Bușoi, în discuție cu Comisia Europeană: România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat miercuri, 18 februarie, că a avut o întâlnire la București cu Klaus-Dieter Borchardt, coordonator european pentru interconectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC), discuțiile vizând prioritățile României în sectorul energetic și cooperarea regională în domeniu.
Potrivit mesajului publicat pe Facebook, oficialul român a prezentat principalele direcții strategice ale României, inclusiv investițiile în energia nucleară, considerate o sursă stabilă, sigură și cu emisii reduse de carbon, precum și rolul gazului natural ca soluție de tranziție pentru menținerea echilibrului sistemului energetic. Un accent important a fost pus și pe dezvoltarea interconectărilor energetice la nivel regional.
Cristian Bușoi a subliniat că „România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune și în dezvoltarea unei piețe energetice europene mai accesibile, mai integrate și mai reziliente”.
În acest context, oficialul a evidențiat importanța coridorului BRUA, care oferă acces la surse alternative de aprovizionare și contribuie la creșterea conectivității regionale, precum și necesitatea consolidării Coridorului Vertical de Gaze, proiect care ar urma să faciliteze transportul gazelor naturale către Republica Moldova și Ucraina, dar și către statele din Europa Centrală.
De asemenea, proiectul Neptun Deep a fost prezentat drept un obiectiv strategic major, cu impact nu doar pentru securitatea energetică a României, ci și pentru cea europeană.
Potrivit secretarului de stat, inițiativa CESEC rămâne principalul cadru de coordonare regională, prin alinierea planificării infrastructurii energetice, accelerarea acordurilor de interconectare și aplicarea consecventă a regulilor pieței energetice europene în regiune.
SUA promovează noi acorduri nucleare în Europa Centrală pentru a consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni
Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat, în cadrul vizitelor efectuate la Bratislava și Budapesta în perioada 15–16 februarie, o serie de inițiative privind dezvoltarea energiei nucleare civile în Europa Centrală, Washingtonul susținând că proiectele vor consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni.
Potrivit Departamentului de Stat, inițiativele vizează construirea de noi centrale nucleare folosind tehnologii nucleare americane avansate, cu scopul de a reduce vulnerabilitățile energetice ale regiunii, de a sprijini competitivitatea industrială și de a susține cererea tot mai mare de energie generată de tehnologii emergente, inclusiv inteligența artificială.
Proiect nuclear cu tehnologie americană în Slovacia
În Slovacia, autoritățile americane au anunțat lansarea implementării acordului interguvernamental SUA–Slovacia semnat la 16 ianuarie, prin finanțarea fazei de preconstrucție pentru un nou reactor nuclear de mari dimensiuni dezvoltat de compania americană Westinghouse.
Finanțarea va sprijini realizarea studiului Front-End Engineering and Design (FEED), etapă esențială pentru pregătirea construcției. Proiectul este derulat în cadrul programului FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), prin care Statele Unite sprijină dezvoltarea unor programe nucleare considerate sigure și responsabile.
Ungaria, vizată ca hub regional pentru reactoare modulare mici
La Budapesta, Marco Rubio a semnat acordul interguvernamental SUA–Ungaria privind cooperarea în domeniul energiei nucleare civile, document care deschide perspectiva unei colaborări pe termen lung în sector.
Washingtonul a subliniat, de asemenea, interesul ca Ungaria să devină un centru regional pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) și a încurajat autoritățile ungare să selecteze tehnologie americană pentru proiectele viitoare. În același timp, compania americană Holtec International și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini gestionarea combustibilului nuclear uzat prin sisteme de stocare uscată, sub rezerva aprobării parlamentare.
Departamentul de Stat a precizat că inițiativele decurg din implementarea ordinului executiv al președintelui Donald Trump privind desfășurarea tehnologiilor nucleare avansate în sprijinul securității naționale. Oficialii americani estimează că proiectele ar putea genera oportunități comerciale de peste 15 miliarde de dolari pentru furnizorii americani și mii de locuri de muncă în Statele Unite.
Washingtonul a subliniat că sprijinul pentru dezvoltarea energiei nucleare civile în statele aliate rămâne ancorat în experiența de peste 70 de ani a SUA în domeniul siguranței nucleare, securității și neproliferării.
BEI alocă 34 milioane de euro pentru sprijinirea construcției și exploatării a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României
Banca Europeană de Investiții (BEI) alocă 34 milioane de euro pentru extinderea producției de energie solară în România. Finanțarea BEI este menită să sprijine construirea și exploatarea a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României, care vor avea o capacitate combinată de 190 megawați (MW), suficientă pentru alimentarea a peste 160 000 de locuințe în țară, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Centrele de producție planificate sunt amplasate în județele Olt și Dolj, la granița cu Bulgaria și cu Dunărea. Construcția urmează să fie demarată în această lună, iar exploatarea comercială completă, va incepe în septembrie 2027. Proiectul promovează obiectivele României și ale întregii Uniuni Europene de a combate efectele schimbărilor climatice, de a crește independența energetică și de a consolida dezvoltarea regională.
Sprijinul din partea BEI cuprinde un împrumut în valoare totală de 34 milioane de euro, acordat către trei companii românești de energie solară, deținute în cotă de 65 % de dezvoltatorul norvegian de energie regenerabilă Scatec ASA și 35 % de Defic Globe BV. Împrumutul BEI face parte dintr-un pachet de finanțare de 121 milioane de euro. Proiectul beneficiază de finanțare și din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a creditorului românesc BCR.
Noile centrale, care împreună se numără printre cele mai mari proiecte de energie solară din România, vor accelera tranziția țării de la combustibilii fosili care cauzează schimbări climatice. Acest lucru va consolida eforturile la nivelul întregii UE de a reduce dependența de importurile de energie și de a crește cota de piață a energiei regenerabile.
Două dintre cele trei centrale fotovoltaice planificate au obținut deja contracte pentru diferență prin licitația CfD organizată de guvern în 2024, acoperind aproximativ două treimi din producția preconizată a proiectului pe o perioadă de aproape 15 ani. Cele trei parcuri fotovoltaice vor fi amplasate in comunele Dobrun si Sadova.
„Accelerarea investițiilor în energie regenerabilă este crucială pentru forta economică și securitatea energetică a Europei, precum și pentru ambițiile acesteia în ceea ce priveste clima”, a spus vicepreședintele BEI Ioannis Tsakiris. „Prin sprijinirea unui nou portofoliu semnificativ de energie solară în România, contribuim la furnizarea de energie electrică curată și la prețuri accesibile, promovând totodată și coeziunea economică. Fiinanțarea noastră mobilizează capital împreună cu BERD și BCR la scară largă, în scopul promovării tranziției verzi.”
„Încheierea tranzacției și demararea construcției primelor noastre proiecte în România reprezintă un pas important și confirmă atractivitatea pieței românești și robustetea schemei CfD. Datorită predictibilitatii pe termen lung a veniturilor și unei structuri de finanțare robuste, proiectele se află într-o poziție favorabilă.. Așteptăm cu nerăbdare să promovăm proiectele împreună cu partenerul nostru Defic Globe și cu finanțatorii BEI, BERD și BCR, și să contribuim la tranziția energetică a României”, spune Terje Pilskog, director general al Scatec.
„Proiectele de la Dobrun și Sadova marchează un pas important în contribuția pe care o aduce Defic la tranziția Europei către energia durabilă. Împreună cu partenerii noștri, BEI, BERD, BCR și Scatec, sprijinim decarbonizarea și securitatea energetică prin realizarea unor active regenerabile bancabile pe termen lung, aliniate la obiectivele climatice ale Uniunii Europene”, declară Yasar Tuncer, director general al Defic.
În domeniul energiei curate, proiectul susține obiectivul României ca sursele de energie regenerabile să reprezinte peste 38 % din consumul final de energie până în 2030 și obiectivul UE de a atinge o cotă de cel puțin 42,5 % a surselor de energie regenerabile în aceeași perioadă.
Bogdan Ivan: România, prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură bazat pe tehnologia inovatoare SMR
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat aprobarea Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, după ce acționarii SN Nuclearelectrica au aprobat oficial intrarea proiectului în faza de implementare. Potrivit autorităților, România devine astfel cea mai avansată țară europeană în dezvoltarea unui proiect SMR.
„România devine prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură și curată, bazat pe tehnologia inovatoare a reactoarelor modulare de mici dimensiuni. Nu doar cumpărăm tehnologie, ci dezvoltăm aici capacitate industrială și locuri de muncă”, a transmis ministrul într-o postare publicată pe Facebook.
Proiectul SMR de la Doicești este dezvoltat prin compania RoPower Nuclear SA, în care Nuclearelectrica deține o participație de 50%, și marchează trecerea de la faza de analiză la etapa efectivă de implementare, după finalizarea etapelor tehnice preliminare și a evaluărilor internaționale realizate inclusiv sub coordonarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).
„Decizia Finală de Investiție pentru proiectul SMR de la Doicești marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziționarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene”, a declarat Bogdan Ivan în comunicatul Ministerului Energiei.
Potrivit datelor oficiale, aproximativ 4.000 de locuri de muncă vor fi generate în faza de dezvoltare a proiectului, dintre care aproximativ 1.500 în perioada de construcție și peste 2.300 în producția și asamblarea componentelor, urmând ca ulterior să fie create locuri de muncă permanente și să se dezvolte o industrie conexă.
Ministrul energiei a subliniat că proiectul reprezintă atât o investiție energetică, cât și una industrială.
„Pentru sistemul energetic, înseamnă energie sigură, constantă, care funcționează complementar cu producția din surse regenerabile. Pentru economie, înseamnă dezvoltare industrială și locuri de muncă. Pentru România, înseamnă poziție și credibilitate în Europa”, a afirmat acesta.
Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a arătat că proiectul contribuie la poziționarea României pe piața internațională a industriei nucleare.
„Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este proiectul prin care România se poziționează pe harta internațională a industriei nucleare, prin know-how și dezvoltarea lanțului de aprovizionare”.
În perioada următoare, compania de proiect RoPower Nuclear va continua activitățile pregătitoare pentru etapa Pre-EPC, inclusiv finalizarea investigațiilor geotehnice, continuarea procesului de licențiere, negocierea contractelor pentru echipamentele cu ciclu lung de fabricație și definirea lanțurilor de aprovizionare.
Etapa Pre-EPC, estimată la aproximativ 15 luni, va include stabilirea costurilor detaliate ale proiectului, selectarea contractorilor și definitivarea contractelor esențiale pentru trecerea la faza de construcție. În paralel, autoritățile și partenerii proiectului vor continua demersurile pentru structurarea finanțării și atragerea investitorilor.
Proiectul SMR de la Doicești presupune înlocuirea celor 600 MW instalați anterior la fosta termocentrală cu o capacitate de 462 MW de energie nucleară curată, stabilă și predictibilă, fără emisii de CO₂, cu obiectivul de a deveni operațional la începutul următorului deceniu.
Reprezentanții industriei energetice subliniază că tehnologia SMR devine tot mai relevantă la nivel global, fiind considerată o soluție pentru securitatea energetică și decarbonizare, în condițiile în care portofoliul global de proiecte SMR a crescut semnificativ în ultimii ani.
Autoritățile consideră că proiectul contribuie direct la securitatea și independența energetică a României și la flexibilitatea sistemului energetic național, în complementaritate cu dezvoltarea capacităților din surse regenerabile.
Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” la UE pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale
Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră
România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina
Ucraina îl include pe Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea rachetelor rusești Oreșnik în Belarus
Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de SUA: Trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri
Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
