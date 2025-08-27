Secretarul de stat Cristian Bușoi: România acționează insistent la Bruxelles și în regiune pentru a crește interconectarea energetică; scăderea prețului la electricitate, esențială pentru competitivitatea industriei

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat miercuri că România intensifică dialogul cu Comisia Europeană și cu statele din regiune pentru a crește capacitatea de interconectare în domeniul electricității, o soluție menită să contribuie la reducerea prețurilor la energie.

„România acționează insistent față de Comisia Europeană și de statele din regiune ca să crească capacitatea de interconectare pentru electricitate. Scăderea prețului electricității este prioritară și esențială pentru competitivitatea industriei europene și românești”, a subliniat Bușoi într-o declarație de presă.

El a făcut referire la apelul lansat zilele trecute de fostul guvernator al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să se apere mai bine într-o lume dominată de război și competiție geopolitică dură, subliniind că iluzia puterii bazate doar pe dimensiunea economică „s-a evaporat” în 2025. El a menționat tarifele impuse de SUA și presiunea de a crește cheltuielile militare ca semne ale unei „treziri brutale”, remarcând că, deși puternică economic, UE are un rol marginal în dosare internaționale precum Ucraina sau Gaza și nu este considerată un partener egal de China. Draghi a cerut adaptarea politică a blocului, investiții comune în apărare, infrastructură și tehnologii, reducerea barierelor interne și chiar emiterea de datorie comună, susținând că doar astfel Europa poate deveni un actor geopolitic major și competitiv.

„Apelul din aceste zile al lui Mario Draghi, care poate fi văzut ca o analiză realistă asupra limitelor rolului Europei în acest context de tensiuni internaționale, pe fondul conflictului din Ucraina, care afectează UE și, direct, și România, este un avertisment de care decidenții politici europeni și naționali este indicat să țină cont”, a afirmat Bușoi.

El a reamintit experiența sa de președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) din Parlamentul European, când a discutat cu Draghi despre competitivitatea industriei și despre soluții privind piața energiei. „Pot să afirm că avertismentul fostului guvernator al Băncii Centrale Europene este un serios semnal de alarmă”, a adăugat oficialul român.

Potrivit lui Bușoi, una dintre propunerile principale formulate de Draghi viza reducerea prețului la energie prin consolidarea pieței europene: „posibilele soluții de implementare erau operarea centralizată a fluxurilor transfrontaliere, un cadru unic de reglementare și reguli care să reducă protecționismul, alături de investițiile în nuclear, captarea carbonului, gaz și regenerabile”.

În același timp, Bușoi a subliniat că România este afectată de prețurile ridicate la electricitate și că măsurile anunțate recent de Ministerul Energiei trebuie aplicate rapid. „Aplicarea acestor măsuri trebuie demarată cât mai rapid, cu atât mai mult cu cât parte din soluții cer timp de implementare”, a spus el.

Oficialul a mai precizat că una dintre prioritățile sale ca secretar de stat este susținerea cooperării regionale pentru reducerea prețurilor la energie. „România poate crește presiunea politică asupra Comisiei Europene prin cooperare regională”, a subliniat Bușoi, referindu-se și la propunerea ministrului Energiei privind decuplarea temporară a prețurilor de impactul prețului marginal ridicat în situații de criză, măsură discutată împreună cu Bulgaria și Grecia.