Secretarul Forțelor Navale SUA, în România: Oficialul american s-a întâlnit cu premierul Ludovic Orban, cu ministrul apărării și cu șeful Statului Major

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, le-a comunicat marţi preşedintelui francez, Emmanuel Macron, și cancelarului german Angela Merkel că doreşte “revitalizarea relaţiilor bilaterale şi transatlantice, în special în cadrul NATO şi UE”.

În prima lor convorbire telefonică, Biden şi Macron, respectiv Biden și Merkel au discutat despre cooperarea viitoare în combaterea pandemiei noului coronavirus şi a “ameninţării schimbărilor climatice”, precum şi despre “securitate şi dezvoltare în Africa”, potrivit unui comunicat de presă al echipei de tranziţie a preşedintelui ales publicat pe Twitter și în care mai sunt detaliate convorbirile telefonice dintre Biden și premierul britanic Boris Johnson, dar și dintre președintele ales al SUA și premierul irlandez Micheal Martin.

Today, President-elect Joe Biden took part in separate congratulatory calls with the leaders of France, Germany, Ireland, and the United Kingdom. pic.twitter.com/vCyAVVF3qw

