Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a condus primul său Consiliu Nord-Atlantic, avându-l ca invitat pe ministrul de Externe al Columbiei

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a semnat joi primul său document oficial în numele Alianței Nord-Atlantice, prin care Cehia s-a alăturat Belgiei, Germaniei, Luxemburgului, Olandei și Norvegiei într-un efort multinațional pentru achiziționarea și operarea de noi aeronave de transport cisternă, denumită the Multi Role Tanker Transport Capability.

Această inițiativă este lansată de Olanda și Luxemburg în 2016 și are ca scop stimularea capacității aliaților europeni de a alimenta aeronavele în aer, informează NATO.

Czech Republic 🇨🇿 joins 🇧🇪🇩🇪🇱🇺🇳🇱🇳🇴 in multinational effort to acquire & operate new tanker transport aircraft. An initiative supported by #NATO & the #EU. A great example of effective cooperation. Pleased to see our organizations come together in this way. https://t.co/YvoujFjG1K pic.twitter.com/c8yJ9iHzEd

— Mircea Geoana (@Mircea_Geoana) October 24, 2019