Secretarul general adjunct al PMP Ioana Constantin: Să iubim România, azi și în fiecare zi. Suntem o națiune puternică

Președintele Klaus Iohannis a adus marți un omagiu eroilor români, victimelor pandemiei de COVID-19 și oamenilor aflați în prima linie în lupta cu virusul SARS-CoV-2, într-un discurs susținut lângă Arcul de Triumf din București cu ocazia Zilei Naționale a României, celebrată anul acesta în format restrâns.

Cu un debut emoționant în alocuțiunea sa – “cadența militarilor, bucuria din ochii copiilor, ridicați în brațe de părinți sau bunici emoționați, sunt imagini de care ne este dor și pe care vrem să le revedem cât mai curând posibil” -, Klaus Iohannis a transmis un mesaj de prețuire pentru cei care luptă împotriva pandemiei, făcând totodată și un recurs la istorie.

“Niciodată în ultimele decenii n-am întâmpinat 1 Decembrie cu atâta îngrijorare și strângere de inimă. Criza sanitară care a schimbat viața planetei, pandemia de COVID-19 care ne-a afectat și pe noi, ne obligă să marcăm Ziua Națională în alte registre decât cele obișnuite. Ca în atâtea momente definitorii ale zbuciumatei noastre istorii, în fiecare zi, bărbați și femei, plini de curaj și de dârzenie, luptă cu pandemia și, prin salvarea altor români, duc, de fapt, mai departe idealurile de unitate și unire, în spirit și acțiune, care s-au împlinit în acel neasemuit 1918. De la începutul pandemiei, suntem fizic distanțați unii de alții, ne vedem mai rar și resimțim absența interacțiunii cu cei dragi, iar granițele par din nou a ne despărți. Și totuși, nimic nu ne poate ține departe, în spirit, pentru a rememora marea realizare de acum mai bine de 100 de ani, nimic nu ne poate împiedica să ne aducem aminte, astăzi, de toți cei care, cu credință, viziune, abnegație și jertfă, au contribuit la desăvârșirea Statului român modern”, a spus președintele.

Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor Române, Războiul de Independență, Marea Unire de la 1918, Revoluția Română din Decembrie 1989, integrarea în NATO și aderarea la Uniunea Europeană – “bornele României democratice de astăzi”

Șeful statului a evocat că istoria României, aidoma celei a Europei căreia îi aparținem, nu se aseamănă cu un marș triumfal și nu a fost niciodată o succesiune luminoasă de evenimente fericite, ci a fost marcată de numeroase crize și etape dificile, care au amenințat de multe ori chiar viața oamenilor, libertatea poporului, identitatea comunităților și existența statului.

“Bunicii și părinții noștri au trecut prin războaie, s-au confruntat cu dezastre naturale, au suportat foametea, au trăit perioade de gravă tensiune socială și au fost victime ale celor mai întunecate regimuri politice. Hotărârea lor, curajul, capacitatea de sacrificiu, voința de a trăi liberi și în pace au făcut însă posibilă surmontarea tuturor acestor grele încercări, în pofida provocărilor aproape de neimaginat”, a precizat Iohannis, referindu-se la Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor Române, Războiul de Independență, Marea Unire de la 1918, Revoluția Română din Decembrie 1989, integrarea în NATO și aderarea la Uniunea Europeană, pe care le-a denumit “bornele României democratice de astăzi”.

Eroii de la 1918 au căzut la datorie pentru ca România să cunoască o contemporană Cale a Victoriei, un viitor european

El a arătat că niciuna dintre aceste realizări nu s-a produs de la sine, iar generațiile care le-au înfăptuit au crezut mereu, cu deplină convingere, că România pe care au visat-o este un proiect realizabil prin muncă, solidaritate și sacrificiu.

În continuare, președintele a cinstit memoria care au făcut posibil momentul de glorie de la 1 decembrie 1918, când s-a decis unirea Transilvaniei cu României, și a evocat simbolistica Arcului de Triumf.

“Arcul de Triumf ne spune că izbânda vine când idealurile sunt înalte și sunt urmărite cu stăruință, el atestă că eroii au căzut la datorie pentru ca toți cetățenii acestei țări să cunoască o actuală, contemporană Cale a Victoriei, un viitor european, al securității, împlinirilor și prosperității. Suntem datori să păstrăm, ca bunuri de cel mai mare preț, libertatea, unitatea și independența, câștigate cu prețul vieții de atâtea generații de înaintași, și să ne cinstim așa cum se cuvine eroii care au redat națiunii române mândria și onoarea”, a subliniat acesta.

Eroii din prima linie în lupta împotriva COVID-19, urmași demni ai eroilor Marii Uniri

Klaus Iohannis i-a descris pe românii care luptă împotriva pandemiei drept “urmași demni” ai eroilor patrioți din 1918.

“Eroii patrioți despre care am vorbit au demni urmași în prezent. Despre ei vreau să vă vorbesc și lor vreau să le dedicăm această zi. În acest an, în care românii au avut de suportat consecințele pandemiei și măsurile restrictive menite să diminueze efectele acesteia, când am fost nevoiți, cu toții, să renunțăm la o viață normală pentru a ne proteja sănătatea, foarte mulți români curajoși s-au aflat în prima linie, luptându-se cu virusul și boala, pentru viața și sănătatea semenilor noștri. Efortul tuturor a fost și este unul uriaș, privațiunile și modul în care ni s-a schimbat viața ne-au atins pe toți, însă durerea chinuitoare provocată de moartea celor dragi nu poate fi alinată de nimic. Gândurile noastre se îndreaptă către eroii acestui an, personalul medical și toți cei care se sacrifică pentru a opri răspândirea virusului, dar și către victimele acestui virus ucigaș și familiile lor. Transmit, în numele Statului Român, toată aprecierea, respectul și gratitudinea față de cei care îmbracă uniforma medicală și militară. Îmi exprim întreaga recunoștință față de fiecare român care sprijină efortul cadrelor medicale și al forțelor de ordine și siguranță publică. Și, în numele tuturor românilor, vă mulțumesc pentru altruismul vostru și pentru că, în ciuda riscurilor enorme la care vă expuneți, vă părăsiți zi de zi căminele pentru a merge în spitale să salvați vieți. Cunoaștem și simțim efortul colosal făcut, din martie încoace, de personalul medical și ne vom aminti întotdeauna de tributul greu plătit de medici, de asistente și de infirmiere, de asistenți medicali și de ambulanțieri. Îi vom cinsti mereu pe cei cărora noi toți le datorăm viața celor apropiați. Totodată, felicit societatea civilă, care în toată această perioadă a fost un partener în lupta cu pandemia, printr-o mobilizare exemplară și răspunsul prompt oferit în multe situații disperate”, a spus președintele.

El s-a arătat convins că efortul național din prezent va fi evocat în viitor așa cum românii de astăzi evocă Unirea sau Revoluția din decembrie 1989.

“Unirea românilor din anul 2020!”: Acum este momentul să formulăm strategii responsabile și realiste, să reparăm acolo unde stricăciunile sunt profunde, să dezvoltăm proiecte ambițioase și de lungă durată acolo unde suntem în suferință de decenii

“Fiecare epocă are momentul său culminant! Fiecare generație are eroii săi! Sunt convins că, în viitor, cei care astăzi sunt copii își vor aminti de acest efort național, așa cum noi îi evocăm azi pe cei care au făcut Unirea sau au ieșit în stradă în decembrie 1989. Peste ani, vom putea fi mândri de modul în care românii au răspuns acestei provocări. Generațiile viitoare își vor aminti de omenia voastră, de curajul demonstrat, de imensele voastre sacrificii. Și ceea ce vă va face demni de respect nu va fi doar contribuția nobilă adusă cauzei umanitare, ci și valorile și idealurile noastre comune și faptul că suntem dispuși să luptăm pentru ele, la fel cum au făcut-o străbunicii noștri acum mai bine de un secol”, a susținut Klaus Iohannis.

Președintele a adresat și un mesaj orientat către viitor, propunând un nou angajament național.

“În întreaga Românie am văzut povești copleșitoare despre oameni care își dau mâna pentru a-i ajuta pe ceilalți, despre oameni care se oferă voluntari, despre oameni care donează continuu pentru spitale aflate în dificultate. Aceasta este unirea românilor din anul 2020! Drumul nostru înainte nu va fi ușor. Împreună și solidară cu partenerii săi europeni, România vede în această perioadă de criză momentul unei reporniri a energiilor sale pentru creștere și prosperitate, pentru echilibru și pace. Acum este momentul să formulăm strategii responsabile și realiste, să reparăm acolo unde stricăciunile sunt profunde, să dezvoltăm proiecte ambițioase și de lungă durată acolo unde suntem în suferință de decenii“, a spus Klaus Iohannis.

În încheierea alocuțiunii sale, șeful statului a menționat votul care va avea loc duminică pentru un noul Parlament, calificându-l drept “acel moment în care putem construi o Românie al cărei viitor să fie mai mult decât o promisiune, mai concret decât un vis și mai aproape decât orizontul speranțelor noastre. Un Parlament cu oameni onești, mai muncitori, mai buni”.

Mai mult, președintele l-a citat în acest context pe Iuliu Maniu, unul dintre artizanii Unirii, care spunea că „deplina libertate și egala împărțire în puterea de stat a cetățenilor este singura bază solidă a dezvoltării unui stat”.

“De acțiunile fiecăruia dintre noi depinde ca tinerele generații să trăiască în pace, prosperitate și stabilitate. Amintind despre sacrificiul suprem al înaintașilor noștri și onorând memoria acestora, nu trebuie să ne temem de viitor. Viitorul îl construim împreună! La fel cum națiunea română a depășit atâtea momente dificile, sunt sigur că și de această dată vom reuși! Uniți, solidari și hotărâți vom trece cu bine și peste această perioadă grea. Și când această pandemie va fi depășită, ne vom întâlni din nou. Vom fi împreună și vom spune că uniți am învins și că, orice vom avea de înfruntat mai departe, tot uniți vom învinge! La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Vă doresc multă sănătate!”, a conchis Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori. A fost ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie şi a victimelor virusului SARS-CoV-2 şi au fost trase 21 de salve de tun.

Ceremonia organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României în Piaţa Arcul de Triumf nu a fost deschisă publicului şi s-a desfăşurat în format restrâns.