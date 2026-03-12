Secretarul general al Guvernului subliniază importanța programelor de locuire pentru economie: Stimulează sectorul construcțiilor și dezvoltarea lanțurilor de producție 

Secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, propune crearea unui grup de lucru la nivel guvernamental pentru ca programul în domeniu locuirii să devină realitate.

Acesta a participat la masa rotundă „Locuințe accesibile: convergență între strategiile europene și prioritățile României”, organizată de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a Senatului.

În cadrul intervenției sale, secretarul general a Guvernului a atras atenția că „un program în domeniul locuirii care nu are finanțare rămâne doar o idee.”

„Discuția despre locuințe accesibile nu trebuie redusă doar la prețul unei case sau al unui apartament. Locuirea înseamnă comunitate: infrastructură, acces la școală, servicii publice și legătura firească dintre locul de muncă și locuință. În acest proces, autoritățile locale au un rol esențial”, a arătat Ștefan-Radu Oprea.

Pentru a transforma ideile în proiecte reale, secretarul general al Guvernului a propus „crearea unui grup de lucru la nivel guvernamental, cu implicarea ministerelor relevante și în dialog cu partenerii sociali.”

„Un potențial important îl reprezintă terenurile aflate în patrimoniul statului, multe dintre ele nefolosite sau insuficient inventariate. Identificarea lor și transferul către autoritățile locale pot deschide drumul către cartiere noi, cu locuințe accesibile pentru tineri și familii”, a mai spus secretarul general al Guvernului.

Ștefan-Radu Oprea a mai subliniat că „programele de locuire pot avea și un impact economic important, prin stimularea sectorului construcțiilor și dezvoltarea lanțurilor de producție din România.”

„Dezbaterea trebuie să continue, pentru că locuințele accesibile nu sunt doar o temă socială, ci o investiție în viitorul comunităților noastre”, a conchis secretarul general al Guvernului.

Problema locuințelor a devenit una stringentă la nivel european, având un comisar responsabil pentru acest portofoliu.

Marți, Parlamentul European a adoptat o serie de recomandări privind criza locuințelor din UE, propunând soluții pentru locuințe decente, durabile și accesibile. Printre principalele recomandări se numără eliminarea barierelor fiscale pentru cumpărătorii care achiziționează pentru prima dată o locuință, precum și consolidarea sectorului construcțiilor și renovărilor din UE.