Secretarul general al NATO cere Rusiei eliberarea imediată a lui Aleksei Navalnîi: Cei responsabili de tentativa de asasinat asupra sa trebuie deferiți justiției

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a alăturat luni comunității occidentale în a condamna arestarea opozantului rus Aleksei Navalnîi la întoarcerea acestuia în Rusia și în a solicita eliberarea acestuia din detenție.

“Mă alătur apelurilor internaționale pentru eliberarea imediată a lui Aleksei Navalnîi. Cei responsabili de tentativa de asasinat asupra sa, cu utilizarea armelor chimice interzise, trebuie deferiți justiției. Rusia trebuie să respecte angajamentele sale privind drepturile omului și statul de drept“, a scris Stoltenberg, pe contul său de Twitter.

I join international calls for the immediate release of Alexei @navalny. Those responsible for the attempt to assassinate him, using a prohibited chemical weapon, must be brought to justice. #Russia has to respect its international commitments on human rights and the rule of law.

