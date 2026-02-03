Secretarul general al NATO, discurs în Parlamentul Ucrainei: Asigurarea unui acord cu Rusia “va necesita alegeri dificile”. Pacea va fi durabilă “pentru că există forță reală care să o susțină”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a adresat marți Parlamentului de la Kiev, într-un moment marcat de continuarea atacurilor rusești și de discuții privind pacea, care va necesita „alegeri dificile”. Înaltul oficial aliat a transmis că sprijinul Alianței pentru Ucraina este de neclintit și că securitatea acestei țări rămâne esențială pentru securitatea euro-atlantică, nu doar garantată pe hârtie, ci susținută prin forță reală.

Rutte a efectuat marți o vizită oficială la Kiev, unde a avut întâlniri cu liderii ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski. El și-a început programul printr-o întâlnire cu personalul Reprezentanței NATO în Ucraina, după care s-a deplasat în Piața Maidan, unde, alături de președintele ucrainean, a aprins o lumânare în memoria victimelor războiului de agresiune al Rusiei.

Secretarul general a vizitat ulterior Rada Supremă, unde a avut o întrevedere cu prim-vicepreședintele parlamentului și a susținut un discurs la deschiderea noii sesiuni.

În intervenția sa, Rutte a subliniat că sprijinul aliaților pentru Ucraina nu va slăbi. „Ucraina este și va rămâne esențială pentru securitatea noastră”, a afirmat acesta.

În contextul desfășurării negocierilor de pace, șeful NATO a insistat asupra necesității unor garanții de securitate solide pentru Kiev. „Trebuie să știți că această pace va fi durabilă. Nu pentru că au fost semnate documente, ci pentru că există forță reală care să o susțină”, a declarat el în fața parlamentarilor ucraineni.

Rutte a abordat și situația de pe front, afirmând că Rusia suportă costuri uriașe în urma invaziei. „Știm că Rusia plătește un preț greu pentru acest război, cu peste un milion de victime până în prezent, iar numărul este în creștere”, a spus secretarul general al NATO, potrivit unui rezumat al discursului. El a adăugat că, în pofida disponibilității președintelui rus Vladimir Putin „de a sacrifica nenumărați oameni dintre propriii săi cetățeni”, Rusia „nu câștigă”, iar „orice câștiguri pe câmpul de luptă sunt extrem de lente”.

Referindu-se la eforturile diplomatice, Rutte a declarat că „președintele Trump și echipa sa sunt hotărâți să oprească vărsarea de sânge, cu sprijinul aliaților Americii – iar este clar că Ucraina este angajată”, subliniind totodată că discuțiile directe aflate în desfășurare reprezintă „un progres important”. În același timp, el a avertizat că atacuri rusești precum cele din noaptea precedentă „nu indică seriozitate în privința păcii”.

După o întâlnire bilaterală cu președintele Zelenski și înaintea discuțiilor cu prim-ministrul Ucrainei, ministrul afacerilor externe și ministrul apărării, Mark Rutte și Volodîmîr Zelenski au făcut declarații de presă comune. „Ucraina a rezistat. Ucraina s-a apărat. Ucraina a rămas puternică. NATO este alături de voi, în cuvânt și în fapt”, a declarat secretarul general.

În discursul său din parlament, Rutte a afirmat că Statele Unite, Europa și Canada „și-au reafirmat disponibilitatea de a oferi garanțiile de care Ucraina are nevoie pentru a putea ajunge la o pace cu Rusia”, menționând progresele făcute de „coaliția celor dispuși” în cadrul reuniunii desfășurate luna trecută la Paris, la care au participat atât el, cât și președintele Zelenski.

„Unii aliați europeni au anunțat că vor desfășura trupe în Ucraina după încheierea unui acord. Trupe la sol, avioane în aer, nave în Marea Neagră. Statele Unite vor reprezenta elementul de siguranță, iar alții s-au angajat să ofere sprijin în alte moduri”, a spus Rutte, adăugând că „garanțiile de securitate sunt solide” și că ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului „va necesita alegeri dificile”.

În timpul vizitei la Kiev, secretarul general al NATO a mers împreună cu ministrul energiei și ministrul afacerilor externe la o centrală civilă de încălzire lovită de rachete rusești în noaptea precedentă. Pe fondul atacurilor continue ale Rusiei, Rutte a subliniat că sprijinul aliaților rămâne ferm și cuprinzător, evidențiind inițiativele NATO care susțin efortul de război al Ucrainei, de la Lista Prioritară a Necesităților Ucrainei, care a asigurat majoritatea rachetelor pentru apărarea antiaeriană, până la sprijinul pentru reabilitarea veteranilor prin Pachetul de Asistență Cuprinzător.

„Suntem angajați să ne asigurăm că aveți tot ceea ce este necesar pentru a vă apăra astăzi și pentru a asigura o pace durabilă în viitor”, a afirmat Rutte. „Securitatea și prosperitatea Ucrainei nu sunt doar preocupări ale ucrainenilor, ci ale tuturor.”