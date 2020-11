Secretarul general al NATO găzduiește luni “NATO Youth Summit 2030”, o inițiativă prin care tinerii euro-atlantici sunt invitați să contribuie la viitorul Alianței

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg vor deschide Conferința anuală a NATO pe tema controlului armamentelor, dezarmării și neproliferării armelor de distrugere în masă, informează Ministerul Afacerilor Externe și Alianța Nord-Atlantică într-o serie de comunicate remise CaleaEuropeană.ro.

Ministerul român al Afacerilor Externe și NATO vor găzdui marți, 10 noiembrie 2020, Conferința anuală a NATO pe tema controlului armamentelor, dezarmării și neproliferării armelor de distrugere în masă, în format videoconferință.

Asumarea găzduirii și organizării evenimentului constituie o expresie concretă a contribuției României la eforturile aliate de consolidare a arhitecturii globale privind controlul armamentelor, dezarmarea și neproliferarea armelor de distrugere în masă.

Evenimentul, aflat la cea de-a 16-a ediție, va fi deschis de către ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg. Ambele alocuțiuni vor putea fi urmărite în direct, pe conturile de YouTube și Facebook ale MAE, precum și pe pagina de internet a NATO, începând cu ora 14:00 (ora României).

Happy to open next week, together w/SG @jensstoltenberg, t/annual @NATO conference on #ArmsControl #Disarmament #NonProliferation. The event is a clear expression of 🇷🇴 commitment 2 support #Allied efforts on these pillars & will mark 50yrs since #NPT entered into force https://t.co/WlvrxxRcJl

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) November 5, 2020