Secretarul general al NATO, Mark Rutte, îndeamnă ca aliații și opinia publică internațională să nu acorde prea multă atenție declarațiilor ministrului rus de externe, Serghei Lavrov.

Rutte, un longeviv lider al Olandei înainte de a prelua cârma Alianței, a remarcat în mod special că Lavrov este ministru de externe al Rusiei „încă de la nașterea lui Iisus Hristos”.

„Și de atunci, nimic util nu a ieșit din gura lui. Să nu acordăm prea multă atenție domnului Lavrov”, a adăugat acesta, într-un interviu pentru Fox News, conform RBC Ukraine.

Anterior, Rutte a declarat că NATO nu va ezita să răspundă provocărilor Rusiei.

Șeful NATO a afirmat că Alianța „va acționa hotărât și rapid” ca răspuns la incidente care implică drone și aeronave neidentificate, adăugând că NATO a demonstrat deja acest lucru în incidente anterioare.

Rutte a menționat, de asemenea, că, în cadrul inițiativei PURL, Ucraina va primi în mod continuu arme americane finanțate de țările membre NATO. El a subliniat că NATO a alocat deja 2 miliarde de dolari pentru achiziția de arme americane destinate Ucrainei.

„Așadar, veți vedea un flux constant de arme americane către Ucraina, plătite de aliați”, a spus șeful NATO.

Potrivit lui Rutte, acest ajutor militar, combinat cu sancțiunile și cheltuielile pentru apărare ale statelor membre NATO, creează o presiune asupra Rusiei care, în cele din urmă, ar trebui să o forțeze să își oprească acțiunile.

Între timp, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-au întâlnit în marja Adunării Generale a ONU. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott, a declarat că în cadrul întâlnirii i-a fost prezentată ministrului rus o serie de condiții. Rubio a cerut din nou Rusiei să își oprească agresiunea și să facă pași semnificativi spre o soluție de durată a războiului din Ucraina.