NATO
Secretarul general al NATO, optimist asupra întâlnirii Trump-Putin din Alaska: L-am văzut pe liderul SUA punând o presiune incredibilă pe Rusia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din această săptămână dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va fi esențială pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat serios în privința păcii, relatează Politico.
„Vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre testarea lui Putin, cât de serios este în a pune capăt acestui război teribil”, a spus Rutte la emisiunea „This Week” a postului ABC, referindu-se la summitul din Alaska, conceput pentru a contribui la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Vorbind cu moderatorul Jonathan Karl, Rutte a spus că crede că Trump este dispus să îl preseze pe președintele Rusiei în legătură cu acest război brutal.
„Chiar cred că Donald Trump, președintele, vrea să pună capăt acestui conflict”, i-a declarat Rutte lui Karl.
„Vrea să oprească pierderea cumplită de vieți omenești. Vrea să oprească distrugerile grave provocate infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Atât de multe pagube se produc”, a subliniat el.
Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat: „L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei”.
Trump a fost criticat pentru organizarea unei întâlniri cu Putin fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deși există sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.
Președintele american a fost, de asemenea, criticat — inclusiv de fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, ulterior în aceeași emisiune de la ABC — pentru faptul că îl aduce pe Putin pe teritoriul american și pentru declarația conform căreia Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.
Donald Trump a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb,
NATO
Italia dă undă verde construirii celui mai lung pod suspendat din lume, cu intenția de a-l clasifica ca infrastructură militară pentru a îndeplini ținta NATO de 5% din PIB cheltuieli pentru apărare
Italia plănuiește să construiască cel mai lung pod suspendat din lume, care ar lega Sicilia de peninsula italiană, intenționând să-l includă în cheltuielile pentru apărare, pentru a contribui la atingerea țintei de 5% din PIB alocat sectorului militar, un obiectiv de cheltuieli asumat la nivelul NATO, informează Euronews.
Proiectul gigant, în valoare de 13,5 miliarde de euro, a fost reactivat de guvernul Meloni în 2023 și este considerat de autorități drept „infrastructură strategică cu dublă utilizare”, ceea ce i-ar permite să fie contabilizat parțial ca investiție în securitate.
„Guvernul are intenția de a clasifica podul ca proiect cu dublă utilizare,” a confirmat ministrul transporturilor, Matteo Salvini, adăugând că decizia finală revine ministerelor Apărării și Economiei. „Podul va fi cel mai mare proiect de infrastructură din Occident”, a spus el, argumentând că acesta va contribui la securitatea flancului sudic al NATO prin facilitarea mobilizării rapide de trupe și echipamente.
Guvernul italian susține că infrastructura ar putea ajuta la acoperirea componentei de 1,5% din PIB pentru securitate, parte din ținta mai largă de 5% cerută pentru apărare, în contextul deteriorării climatului geopolitic în Europa și la granițele sudice ale Alianței Nord-Atlantice.
Premierul Giorgia Meloni a descris podul ca „un simbol ingineresc de importanță globală”, iar Salvini a subliniat impactul economic major, estimat la 120.000 de locuri de muncă generate anual și dezvoltarea accelerată a infrastructurii în sudul Italiei.
Cu o lungime de 3,7 kilometri, dintre care 3,3 kilometri de deschidere suspendată, podul Messina ar depăși cu peste 1.200 de metri actualul record deținut de podul Çanakkale din Turcia, construit în 2022. Designul prevede o platformă rutieră cu trei benzi pe sens și cale ferată dublă, capabilă să transporte 6.000 de vehicule pe oră și 200 de trenuri pe zi.
Trecerea de la feribot la pod ar reduce timpul de traversare a strâmtorii de la 100 de minute la doar 10 minute cu mașina.
Totuși, clasificarea militară a podului a stârnit controverse. Peste 600 de cercetători și profesori universitari au semnat o scrisoare deschisă în care cer evaluări suplimentare privind rezistența construcției la uz militar. Ei avertizează că „o astfel de desemnare ar transforma podul într-o țintă militară potențială”.
Criticii acuză guvernul că încearcă să cosmetizeze cheltuieli de infrastructură civilă sub eticheta „apărării”, pentru a atinge artificial obiectivele NATO. Cu toate acestea, executivul italian insistă că noua infrastructură va juca un rol strategic într-un context global din ce în ce mai instabil.
Lucrările preliminare ar putea începe în septembrie sau octombrie, iar construcția este planificată să înceapă anul viitor, cu finalizare estimată între 2032 și 2033 — ceea ce ar face din pod nu doar o punte între Sicilia și continent, ci și un nou test pentru echilibrul dintre securitate și transparență în cheltuirea fondurilor publice.
NATO
NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că ia „foarte în serios” incidentele cu drone rusești prăbușite în Lituania și că Alianța rămâne „vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.
„Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, despre recentele încălcări ale spațiului aerian lituanian de către drone militare ruse. NATO ia aceste incidente foarte în serios. Rămânem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO”, a scris un purtător de cuvânt al NATO pe rețelele de socializare, după ce Lituania a cerut marți Alianței să-i consolideze apărarea antiaeriană în urma acestor incidente.
Apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”, a declarat presei ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys.
Pe 28 iulie, o dronă ce pare că a fost lansată de Rusia în direcția Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, și-a pierdut traiectoria și astfel și-a schimbat direcția către Belarus și apoi către Lituania, unde s-a prăbușit întâmplător chiar în perimetrul unei baze militare, fiind descoperită acolo abia câteva zile mai târziu.
Potrivit șefului Statului Major al armatei lituaniene, aceasta a fost o dronă Gerbera, o replică din lemn a dronei kamikaze iraniene Shahed, aceasta din urmă fiind folosită intens de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei.
Dronele Gerbera sunt folosite mai mult ca momeli pentru a deruta apărarea antiaeriană ucraineană. Totuși, cea care s-a prăbușit în Lituania transporta circa 2 kilograme de explozibil.
O dronă similară a pătruns în Lituania tot dinspre Belarus pe 10 iulie, provocând panică în rândul autorităților țării baltice. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duși pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autoritățile și-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol.
NATO
Lituania cere NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce în mai puțin de o lună două drone militare rusești au pătruns în spațiul său aerian
Lituania a cerut NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce, în mai puțin de o lună, două drone militare rusești, aparent dezorientate de sistemele ucrainene de război electronic, au pătruns în spațiul său aerian venind dinspre Belarus, a transmis marți Ministerul lituanian de Externe, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
Apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”, a declarat presei ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys.
Acesta și colegul său de la Apărare i-au adresat secretarul general al NATO, Mark Rutte, o scrisoare în care afirmă că Alianța trebuie să demonstreze că este pregătită să apere „fiecare centimetru din teritoriul său”.
În cel mai recent incident, o dronă a trecut granița Lituaniei pe 28 iulie. Ministerul lituanian al Apărării estimează că această dronă a fost lansată de Rusia în direcția Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene.
Pentru a combate dronele, pe lângă sistemele de apărare aeriană folosite pentru a le doborî, Ucraina folosește și mijloace de război electronic, inclusiv tehnica denumită „GPS spoofing”, o tehnologie care deturnează dronele de la traiectorie prin interferențe în coordonatele lor GPS corecte, astfel că dronele se prăbușesc la întâmplare departe de țintele prestabilite.
Respectiva dronă a fost găsită prăbușită într-o zonă de intrucție militară la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Belarus și conținea două kilograme de explozibil.
Potrivit șefului Statului Major al armatei lituaniene, aceasta era o dronă Gerbera, o replică din lemn a dronei kamikaze iraniene Shahed, aceasta din urmă fiind folosită intens de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei.
O altă dronă Gerbera a pătruns în Lituania tot dinspre Belarus pe 10 iulie, provocând panică în rândul autorităților țării baltice. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duși pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autoritățile și-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol.
