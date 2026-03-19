Secretarul general al NATO reasigură România: Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat. Ori de câte ori este testat, NATO răspunde rapid și decisiv

Corespondență din Bruxelles

România joacă un rol strategic esențial pe flancul estic al NATO, inclusiv în regiunea Mării Negre, iar Alianța rămâne pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Nicușor Dan, desfășurată la sediul Alianței.

„România a fost un aliat de încredere de peste 20 de ani”, a subliniat Mark Rutte, evidențiind contribuția Bucureștiului la securitatea colectivă. El a arătat că „România joacă un rol strategic în Alianță, pe flancul estic, inclusiv la Marea Neagră. Este o regiune vitală pentru securitatea noastră comună”.

Președintele Nicușor Dan a avut joi o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice, agenda discuțiilor vizând evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre. Aceasta este a doua întrevedere între Nicușor Dan și Mark Rutte după vizita secretarului general al NATO la București, în luna noiembrie a anului trecut, și a marcat prima vizită a șefului statului la sediul NATO de la preluarea mandatului.

Secretarul general al NATO a evidențiat prezența militară aliată pe teritoriul României, menționând că „găzduiți Forțele Terestre Înaintate ale NATO conduse de Franța, lucrând împreună cu aliații pentru a apăra flancul estic”.

Referindu-se la consolidarea posturii de descurajare și apărare, Mark Rutte a amintit de inițiativa Santinela Estului, lansată în septembrie. „Am reunit mai multe forțe și capabilități aliate pentru a proteja flancul estic – pe uscat, pe mare și în aer. Iar acest lucru este crucial”, a spus el.

În același context, oficialul NATO a indicat că reacția Alianței rămâne una rapidă și fermă în fața oricăror amenințări. „Doar în ultimele șapte zile, aeronave aliate au fost ridicate de la sol alături de avioane românești F-16, demonstrând încă o dată disponibilitatea NATO de a descuraja agresiunea și de a apăra flancul estic, inclusiv cu noi tehnologii pentru contracararea dronelor”, a declarat Rutte.

„Ori de câte ori suntem testați, NATO răspunde rapid și decisiv”, a continuat acesta, subliniind că „suntem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”.

El a făcut referire și la interceptarea recentă a unor rachete balistice. „Am văzut acest lucru în ultimele săptămâni, când am interceptat rachete balistice îndreptate spre Turcia din Iran”, a spus secretarul general.

Mark Rutte a apreciat contribuția României la sistemul de apărare antirachetă al Alianței. „Suntem uniți – și dispunem de capabilitățile esențiale necesare pentru a ne asigura apărarea, inclusiv apărarea antirachetă balistică, în găzduirea căreia dumneavoastră jucați un rol-cheie”, a afirmat el.

Totodată, înaltul oficial aliat NATO a insistat asupra necesității creșterii investițiilor în apărare. „Trebuie să facem mai mult. De aceea, anul trecut, la summitul de la Haga, toți aliații au convenit să crească investițiile în apărare”, a arătat acesta.

El a evidențiat eforturile României în acest sens. „România alocă deja peste 2% din PIB pentru apărarea de bază, urmând să ajungă la 2,5% în acest an. Și exact acest lucru trebuie să îl facă toți aliații – să crească constant investițiile”, a declarat Rutte, subliniind că „nu este vorba doar despre investiții, ci și despre capabilitățile pe care aceste investiții le pot genera”.

În acest context, oficialul NATO a făcut apel la industria de apărare. „Trebuie ca industria noastră să facă un pas înainte, să își crească producția”, a spus el.

Secretarul general a amintit și de organizarea Forumului NATO-Industrie la București. „A fost o oportunitate importantă de a ne reuni ca aliați și parteneri – alături de industrie – pentru a ne extinde cooperarea și pentru a stimula inovația”, a precizat acesta.

Sprijinul pentru Ucraina rămâne, de asemenea, o componentă esențială a securității euroatlantice. „România a fost un susținător constant al Ucrainei. Și vă felicit pentru semnarea, săptămâna trecută, a trei acorduri bilaterale cu Ucraina, axate pe coproducția de echipamente de apărare”, a declarat Mark Rutte.

„Într-o lume mai volatilă și mai periculoasă, sprijinul nostru pentru Ucraina va – trebuie să – și va continua”, a subliniat el.

„Știu – și toți aliații dumneavoastră știu – că ne putem baza pe România. Iar România se poate baza întotdeauna pe NATO”, a afirmat Mark Rutte.