Secretarul general al NATO se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se așteaptă ca întâlnirea de joi a Coaliției de Voință, care reunește aproximativ 30 de țări, să fie clarificatoare în ceea ce privește angajamentul europenilor în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, informează Reuters și AFP, citate de Agerpres.

„Mă aștept să am mâine, sau la scurt timp după aceea, o idee clară despre ceea ce putem realiza la nivel colectiv” pentru a garanta securitatea Ucrainei, a declarat el reporterilor. „Aceasta înseamnă că putem interacționa și mai profund cu americanii pentru a vedea cu ce anume doresc să contribuie în ceea ce privește participarea lor”, a adăugat el, într-o conferință de presă cu președintele Estoniei, Alar Karis, la sediul NATO din Bruxelles.

Conform președinției franceze, europenii urmează să confirme joi, în cadrul unei reuniuni ce se va desfășura în format hibrid, la Paris și prin videoconferință, că sunt „gata” să acorde garanții de securitate Ucrainei și așteaptă „sprijin” concret din partea americanilor.

Doar că părerile sunt împărțite.

În vreme ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit într-un interviu pentru Financial Times că UE lucrează la „planuri precize” de trimitere de trupe multinaționale în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate, Germania a atenționat că UE nu are o astfel de competență, ci Coaliția de Voință.

De asemenea, SUA și alte țări NATO, precum Polonia, au exclus trimiterea de trupe, în timp ce altele nu au luat încă o decizie clară, așteptând hotărârea Statelor Unite.

Elaborarea garanțiilor de securitate s-a accelerat în urma unei reuniuni a liderilor europeni la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american Donald Trump a declarat că se pregătește o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

Însă, de atunci, frustrările au crescut, Moscova arătându-se reticentă în a se angaja în negocierile de pace, recurgând mai curând la a intensifica atacurile asupra Ucrainei.

Mai mult, Kremlinul a înaintat o serie de pretenții cu privire la garanțiile de securitate oferite Ucrainei.

Potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, adică și Rusia agresoare, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, reluând ideile de la Istanbul, din 2022.

Procesul de obținere a păcii este unul de durată și laborios, conform unei comparații făcută de Friedrich Merz.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU).

Acesta este unul dintre motive pentru care unii parteneri ai Ucrainei, inclusiv Kievul, insistă asupra unei încetări a focului care să arate, în primul rând, că Mosova este sinceră când spune că dorește pace, și, în al doilea rând, să pregătească terenul în vederea unor discuții viitoare despre pace între Zelenski și Putin.