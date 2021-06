Secretarul general al NATO solicită investigații în scandalul de spionaj în care sunt implicate Danemarca și SUA 

Ministrul apărării naționale, Nicolae Ciucă, a participat miercuri la cea de-a treia ediție a „Atlantic – Black Sea Security Forum”, cu tema „Democratic Security and Resilience in the Era of Great Power Competition” (Securitate Democratică și Reziliență în Era Competiției Marilor Puteri), eveniment organizat la Cercul Militar Național sub patronajul Institutului Aspen România, în parteneriat cu German Marshall Fund.

„Având ca temă principală securitatea și reziliența, mesajul meu către participanții la dezbatere a vizat situația din regiune, cu un interes special pentru zona Mării Negre”, a transmis acesta pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat rolul esential pe care NATO îl are pentru a consolida reziliența pe toate palierele și a amintit că reziliența este în primul rând o responsabilitate națională, iar inițiativa României de a găzdui Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență, inaugurat acum două zile, va susține eforturile depuse în acest domeniu de NATO și UE.

„Această capacitate se alătură Centrului European de Securitate Cibernetică furnizând suportul necesar pentru reziliența euro-atlantică, printr-o abordare integrată. România acordă o importanță majoră implementării deciziilor aliate adoptate în cadrul forurilor NATO, cu impact asupra securității regiunii din care face parte dar și a Alianței în ansamblu”, a punctat Nicolae Ciucă.

Mai mult, ministrul a explicat că prin documentele strategice, „Strategia Națională de Apărare” și „Carta Albă a Apărării”, Ministerul Apărării Naționale contribuie la reziliența națională prin consolidarea capabilităților de apărare, construirea unei culturi de securitate pentru cetățeni, dar și dezvoltarea mecanismelor de răspuns.

Potrivit acestuia, consolidarea politicii europene de apărare trebuie să se desfășoare în deplină complementaritate cu Alianța Nord-Atlantică, fiind nevoie de o cooperare practică între UE și NATO.

„Nu putem vorbi despre securitate europeană fără implicarea tuturor partenerilor, aliaților strategici, fie că vorbim despre Europa sau SUA. Domenii precum reziliența, cyber defence pot fi valorificate semnificativ sub umbrela cooperării NATO – UE”, a adăugat ministrul.

În finalul mesajului său, Nicolae Ciucă a amintit că, in apropierea Summit-ului NATO din 14 iunie, reafirmă sprijinul pentru perspectivele şi coordonatele decizionale subsumate procesului NATO 2030, ca efort fundamental pentru continuarea adaptării posturii colective de descurajare şi apărare la cerinţele prezente şi viitoare de securitate.

„Importanţa consolidării prezenţei NATO pe întregul flanc estic, precum şi asigurarea resurselor comune adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor subsumate nivelului de ambiţie al Alianţei sunt priorități zero pentru România. Țara noastră rămâne puternic angajată în eforturile naționale pentru implementarea posturii de descurajare și apărare aliate, prin participarea cu forțe și capabilități la prezența avansată consolidată și la implementarea prezenței avansate adaptate, măsuri ce sunt esențiale în actualul context de securitate din regiunea Mării Negre, oferind o abordare 360 de grade”, a conchis ministrul apărării naționale, Nicolae Ciucă.