Secretarul general al NATO va participa la summitul București 9, anunță Nicușor Dan. Surse: În jur de 15 lideri aliați sunt așteptați la reuniunea B9

Corespondență din Bruxelles

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni în România, la summitul formatului București 9, a afirmat joi președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe comune cu înaltul oficial al Alianței Nord-Atlantice.

“L-am invitat pe domnul secretar general la summitul B9 de la București, iar invitația a fost acceptată, deci, o să-l avem în mai pe domnul Rutte la București; mulțumesc pentru asta“, a spus șeful statului.

Surse diplomatice au precizat pentru CaleaEuropeană.ro că aproximativ 15 lideri aliați și parteneri sunt așteptați la summitul B9.

Formatul București 9 este un format de coordonare în domeniul apărării care reunește nouă state membre NATO de pe flancul estic al Alianței: Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia.

Grupul a fost creat în 2015 de președinții României și Poloniei pentru a alinia pozițiile regionale înaintea summiturilor NATO și pentru a consolida cooperarea militară între statele de pe flancul estic al Alianței.

La summitul de la București a fost invitat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

“L-am invitat pe domnul Președinte la reuniunea B9 care va avea loc în mai la București”, a declarat Nicușor Dan, săptămâna trecută, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean, susținută la Palatul Cotroceni.

Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României.

Anunțul a fost făcut la începutul lunii martie la Varșovia de președinții Poloniei și României, Karol Nawrocki și Nicușor Dan.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro despre posibilitatea extinderii formatului la B11 sau B12, idee menționată anterior de președintele Poloniei, președintele Nicușor Dan a explicat că statele nordice au fost deja invitate la reuniuni recente ale acestui format.

„După cum știți, și la Vilnius, în urmă cu un an, au fost invitate țările nordice – Finlanda a fost acolo, Suedia a fost, Norvegia a fost, Danemarca a fost. Acum se pune în discuție ca o parte dintre aceste țări să devină chiar membre ale acestui format.Sunt discuții în curs. N-ar fi profesionist să vorbesc în avans de niște discuții care nu au un rezultat predictibil în momentul de față, ci doar o intenție reciprocă de ambele părți”, a adăugat șeful statului.