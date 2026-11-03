Secretarul general al OCDE, după discuția cu premierul Luca Niculescu: Aștept cu interes aderarea României la OCDE

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, a salutat eforturile susținute și reformele majore realizate de România în procesul de aderare la organizație și i-a mulțumit premierului Luca Niculescu pentru contribuția sa de-a lungul mai multor ani, în calitate de ambasador, coordonator la nivel înalt și, în prezent, prim-ministru.

Mesajul lui Mathias Cormann vine în contextul discuției pe care acesta a avut-o cu premierul Luca Niculescu, care a descris întâlnirea drept „excelentă” și l-a caracterizat pe secretarul general al OCDE drept „un prieten și susținător de nădejde al României”.

„România a depus eforturi susținute, realizând reforme majore. Vă mulțumesc pentru conducerea fermă pe care ați exercitat-o de-a lungul multor ani în calitate de ambasador, coordonator la nivel înalt și, în prezent, prim-ministru. Aștept cu interes finalizarea cu succes a acestui proces și aderarea României la OCDE”, a transmis Cormann.

Thank you, @LucaNiculescu. Romania has done the hard yards, delivering major reforms. Thank you for your steady leadership over many years as Ambassador, High-Level Coordinator and now PM. I look forward to the successful conclusion of the process and having 🇷🇴 as an OECD Member. — Mathias Cormann (@MathiasCormann) November 3, 2026

La rândul său, Luca Niculescu a afirmat că procesul de aderare la OCDE constituie o bază excelentă pentru dezvoltarea unor politici și practici bune în România, în interesul cetățenilor și al economiei, și a reafirmat angajamentul Guvernului de a valorifica pe deplin această oportunitate.

Premierul a subliniat că România rămâne pe deplin angajată să devină membră a familiei OCDE cât mai curând posibil, obiectiv evidențiat și în programul de guvernare.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 24 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.