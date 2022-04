Secretarul general al ONU a vizitat Bucea și Borodianka, localități distruse de ruși: ”Un război este o absurditate în secolul al XXI-lea”

Un război ”este o absurditate în secolul al XXI-lea”, s-a arătat revoltat secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, la sosirea sa la Borodianka, una dintre localitățile din apropierea Kievului, în legătură cu care ucrainenii îi acuză pe ruși că au comis abuzuri în perioada de ocupație, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Îmi imaginez familia mea într-una dintre acele case care acum sunt distruse și întunecate. Îmi văd nepoatele fugind panicate. Războiul este o absurditate în secolul XXI. Războiul este rău. Nu există nicio justificare ca un război să fie acceptabil în secolul XXI”, a declarat Guterres, aflat în prima sa vizită în Ucraina de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie.

“I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century,” @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine‘s capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 28, 2022