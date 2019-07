Secretarul general al ONU Antonio Guterres atrage atenția: Schimbările climatice progresează chiar mai repede decât au prevăzut oamenii de știință. Avem nevoie de măsuri urgente pentru evitarea unei ”catastrofe”

Donald Trump a devenit duminică cel de-al cincilea președinte al Statelor Unite care vizitează Zona Demilitarizată Coreeană (DMZ), însă este primul lider american în funcție care se întâlnește cu liderul suprem nord coreean Kim Jong-un la frontiera dintre cele două Corei și pășește simbolic pe teritoriul acestei țări.

Potrivit The Guardian, Donald Trump a vorbit primul după strângerea de mână cu Kim Jong-un și scurta plimbare simbolică de la linia de demarcație dintre Nord și Sud.

“Vreau doar să spun că aceasta este onoarea mea”, a declarat Donald Trump, precizând că îl va invita pe liderul nord-coreean în Statele Unite.

“Trecerea peste această linie este o mare onoare, au fost făcute mari progrese, au fost făcute mari prietenii și aceasta a fost, în special, o mare prietenie”, a mai spus Trump, mulțumindu-i lui Kim pentru că a fost disponibil să se întâlnească atât de repede.

“Președintele Trump tocmai a trecut, a devenit primul președinte american care a vizitat țara noastră. Aceasta este o expresie a dorinței sale de a elimina agresiunea trecutului și de a deschide un nou viitor“, a completat și Kim.

Aflat într-o vizită în Coreea de Sud după participarea la summitul G20 de la Osaka, Trump a confirmat că se va deplasa la DMZ, granița dintre cele două Corei și ultima frontieră din perioada Războiului Rece, după ce în Japonia transmisese într-un mesaj pe Twitter că dacă ”Kim vede acest mesaj, aş putea să îl întâlnesc la frontieră/Zona demilitarizată coreeană, doar pentru o strângere de mână şi pentru a-l saluta(?)!”.

Într-o conferință de presă cu președintele sud-coreean Moon Jae-in, liderul american a precizat că va fi însoțit de acesta în vizita la Zona Demilitarizată Coreeană, locul unde în urmă cu un an se întâlneau Kim Jong-un și Moon Jae-in și treceau împreună linia de demarcație militară care separă cele două țări din 1953 încoace, și de-o parte și de alta

I am in South Korea now. President Moon and I have “toasted” our new Trade Deal, a far better one for us than that which it replaced. Today I will visit with, and speak to, our Troops – and also go to the the DMZ (long planned). My meeting with President Moon went very well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2019