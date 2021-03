Secretarul general al ONU, apel pentru încetarea finanțării internaționale a cărbunelui și acordarea unui sprijin mai mare țărilor în curs de dezvoltare care fac tranziția la energie regenerabilă

Sancțiunile adoptate marți de Uniunea Europeană și de Statele Unite împotriva Rusiei reprezintă o măsură necesară, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe român într-un mesaj publicat pe Twitter.

“Democrația, drepturile omului și libertatea sunt valori împărtășite de ambele părți ale Atlanticului și suntem uniți în apărarea lor“, a subliniat MAE român.

The sanctions adopted today by both the #EU and the #US against the human rights violations in Russia are a necessary measure. #Democracy, #HumanRights and Freedom are values shared on both sides of the Atlantic and #WeStandTogether in defending them.

