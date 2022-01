Secretarul general al ONU apreciază că lumea se află într-o situație mai rea decât acum cinci ani și consideră că diplomația este ”cea mai rațională cale” în criza Rusia-Ucraina

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat joi, prin consens, o rezoluţie propusă de Israel prin care le cere statelor să lupte împotriva negării Holocaustului şi contra antisemitismului, mai ales pe reţelele sociale, informează AFP, potrivit Agerpres.

Rezoluţia respinge şi condamnă fără rezerve orice negare, totală sau parţială, a istoricităţii Holocaustului, genocidul a 6 milioane de evrei din Europa comis între 1939 şi 1945 de nazişti şi aliaţi ai lor.

„Nu putem niciodată să lăsăm garda jos în fața încercărilor tot mai dese de a nega, denatura sau minimaliza Holocaustul. Salut adoptarea rezoluției Adunării Generale a ONU de condamnare și combatere activă a negării Holocaustului. Nu vom uita niciodată”, a scris secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pe Twitter.

We can never let down our guard in the face of increasing attempts to deny, distort or minimize the Holocaust.

I welcome today’s adoption of the #UNGA resolution to condemn and actively combat Holocaust denial.

We will never forget.

