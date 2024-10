Secretarul general al ONU cere încetarea „violențelor șocante” în Fâșia Gaza și Liban: „Este timpul să reducem la tăcere armele”

„Gândurile și inimile noastre sunt alături de oamenii din Bosnia și Herțegovina, afectați de inundații devastatoare. Am activat Mecanismul nostru de Protecție Civilă al UE și trimitem echipe de salvare pe teren. Aceasta este solidaritatea UE în acțiune”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.

Our hearts and thoughts are with the people of Bosnia and Herzegovina, hit by devastating floods.

We have activated our EU Civil Protection Mechanism and are sending rescue teams on the ground.

This is EU solidarity in action.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2024