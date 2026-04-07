Secretarul general al ONU cere SUA și Israelului să nu atace infrastructura civilă din Iran: „Este momentul potrivit ca părțile beligerante să oprească acest conflict”

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut Statelor Unite și Israelului să evite atacarea centralelor electrice și a infrastructurii civile din Iran, avertizând că astfel de lovituri ar constitui încălcări ale dreptului internațional, relatează presa internațională și Agerpres.

„Chiar dacă infrastructura civilă ar fi considerată obiectiv militar, dreptul umanitar internațional tot ar interzice atacurile asupra sa dacă astfel s-ar produce suferințe civile accidentale excesive”, a declarat luni Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al lui Guterres.

El a adăugat că „este momentul potrivit ca părțile beligerante să oprească acest conflict, întrucât nu există nicio alternativă viabilă la soluționarea pașnică a disputelor internaționale”.

Avertismentul intervine după ce președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu distrugerea tuturor podurilor și a centralelor electrice din Iran. Vorbind la Casa Albă, Trump a spus că SUA ar putea realiza „distrugerea completă” a Iranului în doar câteva ore.

Președintele american a declarat duminică pentru Wall Street Journal că răgazul acordat Teheranului pentru deschiderea strâmtorii Ormuz expiră marți seară, în caz contrar Iranul urmând a fi supus unor atacuri militare devastatoare.

În același context, președintele Consiliului European, António Costa, a făcut luni apel la o soluție diplomatică pentru conflictul din Orientul Mijlociu, subliniind că „orice atac asupra infrastructurii civile este ilegal și inacceptabil”.

Între timp, Statele Unite, Iranul și un grup de mediatori regionali discută despre termenii unei eventuale încetări a focului pentru o perioadă de 45 de zile ce ar putea conduce la o încetare permanentă a războiului.

Mediatorii analizează termenii unui acord în două faze, prima etapă fiind o potențială încetare a focului pentru 45 de zile, perioadă în care ar urma să fie negociată încheierea conflictului. A doua etapă ar fi un acord cu privire la încheierea războiului.